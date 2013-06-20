Члены Еврогруппы готовы принять Латвию в еврозону с 1 января 2014 года

Между 17 государствами зоны евро существует полное взаимопонимание относительно приема Латвии в сообщество с 1 января 2014 года. Об этом сообщил сегодня ИТАР-ТАСС осведомленный европейский источник.

"Официальное решение (о приеме Латвии) должно быть принято сегодня, поскольку ни у одной из стран сообщества нет возражений против приема Латвии, выполнившей все критерии для вступления", - подчеркнул источник.

На практике экономические показатели Латвии выглядят лучше, чем у большинства стран зоны евро. Еврокомиссия и ЕЦБ еще 5 июня рекомендовали принять республику и констатировали выполнение этой страной Маастрихтских критериев - макроэкономических требований для введения единой европейской валюты.

Инфляция в Латвии в 2012 году составила 1,3 проц от необходимых 2,7 проц, дефицит бюджета - 1,2 проц ВВП при необходимых 3 проц, госдолг - 40,7 проц ВВП при норме в 60 проц. Курс национальной валюты к евро остается структурно стабильным, что касается долгосрочных ставок по займам, то они составляют для Латвии 3,8 проц, тогда как минимально допустимым уровнем является отметка в 5,5 проц.

Европейские институты также активно поддерживают вступление Латвии, расценивая этот шаг в вялотекущей стадии кризиса евро, как политический сигнал, что единая европейская валюта остается привлекательна для новых государств.

Вопрос о вступлении будет обсуждаться в четверг во второй половине дня на плановом заседании Еврогруппы - Совета министров финансов зоны евро Люксембурге. С 2014 года Латвия может стать 18 страной зоны евро.