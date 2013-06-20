На дискуссию о политической интеграции в Евразийском союзе наложили «табу»

Москва. На дискуссии о политической интеграции в рамках Евразийского союза, который должен быть создан в 2015 году на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, наложено «табу».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Мы, работая в формате Беларусь, Казахстан Россия, не строим никакой политической интеграции», - сказал Шувалов и добавил, что руководство трех стран относится к этому только как к возрастающей экономической мощи, которая, возможно, приведет к определенным новым политическим институтам.

«Никаких политических амбиций при создании Евразийского союза (нет)», - подчеркнул он.

«На уровне лидеров, правительств, экспертов к вопросам политической интеграции никто не притрагивается. Это некое табу. Никто не хочет посылать, что мы пока в рамках тройки, а затем и имея новых членов Евразийского союза, готовы образовать некоторые политические надгосударственные институты», - сказал он.

Шувалов отметил, что, в тоже время, в странах тройки есть люди, особенно старшего поколения, которые хотели бы, что реализовывалась, в том числе, и политическая интеграция, так как они помнят Советский союз. Однако этого нет в повестке дня рабочих органов ЕЭП и на уровне двухсторонних контактов, добавил он.

«Мы строим и концентрируем свое внимание исключительно на вопросах экономического порядка и создания институтов, которые будут содействовать экономическому росту», - сказал он.

Шувалов уверен, что будущего Евразийского экономического союза боятся, так как он будет мощным экономическим игроком.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением Президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран. С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.