Еврокомиссия создала группу поддержки Кипра

Группа поддержки Кипра создана при Европейской комиссии. Об этом передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, распространенный сегодня в кипрской столице.

"Группа поддержки окажет Кипру помощь в смягчении последствий экономического шока путем мобилизации фондов ЕС и будет способствовать усилиям кипрских властей по восстановлению финансовой, экономической и социальной стабильности, - говорится в пресс-релизе. - Предоставит опыт, который будет полезен в создании новых источников экономической активности".

О необходимости такой структуры заявил еще весной председатель ЕК Жозе Мануэл Баррозу. Группа представляет собой команду европейских экспертов, которые будут работать в тесном контакте с кипрскими властями, предоставляя техническое содействие по претворению в жизнь антикризисной программы, которая была одобрена Кипром, ЕК, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом в апреле.

Общую координацию работы Группы поддержки Кипра будет осуществлять заместитель главы ЕК Олли Рен, отвечающий за финансово-экономическую политику в ЕС. Возглавляет эту структуру советник генерального директората ЕК по финансово-экономической политике Мэри Маккарти. Сотрудники группы будут базироваться как в Брюсселе, так и на Кипре.

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