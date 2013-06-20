Лавринович уверен, что ЕС подпишет с Украиной в Вильнюсе соглашение об ассоциации

Министр юстиции Александр Лавринович уверен в том, что Европейский Союз подпишет на Вильнюсском саммите Соглашение об ассоциации с Украиной.

Об этом министр заявил корреспонденту УНИАН сегодня, 20 июня, во время Международной конференции „Вопросы защиты прав человека и гражданина органами конституционной юрисдикции в современных условиях“, которая проходит в Ялте.

«Я убежден, что подписание этого соглашения должно состояться. И оно необходимо как для Украины, для украинских граждан, как один из элементов евроинтеграции в единую европейскую семью, так и для стран Европейского Союза», - отметил министр.

При этом Лавринович убежден, что те условия, на выполнении которых с украинской стороны неоднократно указывали европейские чиновники, будут реализованы и не помешают подписанию Соглашения.

«Что касается отдельных моментов по плану, отдельных позиций, которые должны предшествовать этому подписанию, то преимущественно, по тем направлениям, которые были обозначены на Брюссельском саммите в январе, то они выполняются на достаточном уровне», - сообщил Лавринович.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составляющей соглашения об ассоциации, — в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых отметила, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на конец ноября этого года при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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