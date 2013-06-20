Анонс на 21 июня

* В рамках Международной конференции по вопросам безопасности пешеходов и велосипедистов Министерство инфраструктуры Украины проведет секционное заседание на тему: «Безопасность участников дорожного движения на железнодорожных переездах». Участники: директор Департамента безопасности Мининфраструктуры Украины Юрий Гержод, координатор проектов по безопасности Международного союза железных дорог (Франция) Изабель Фонверне, начальник технического управления дорожного хозяйства Госадминистрации железнодорожного транспорта Андрей Бабенко, начальник Управления по организации работ по предупреждению катастроф, аварий и событий Госинспекции Украины по безопасности на наземном транспорте Олег Ушаков, председатель правления и координатор программы «Операция Lifesaver в Европе» (Эстония) Тамо Вахеметс.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция: "Денежная ловушка для украинцев: кредит без справок и лишних свидетелей. Подробности задержания и быстрого выхода на свободу Максима Островского."Речь пойдет о громком деле М.Островского и его компаний. М.Островский несколько дней назад был задержан в Киеве, доставлен в Ужгород, а затем отпущен под большой денежный залог, который внесли за него сообщники. По данным, собранным юристами и журналистским расследованием, Островский и его компания обманули более 7000 украинцев на сумму свыше 25 миллионов гривен и продолжают заниматься преступной деятельностью. Фирмы действовали по всей Украине и обещали всем желающим быстрые кредиты под низкие проценты, без справки о доходах, залога, поручителей и на любую сумму. Заключали они при этом ничтожные договоры, которые даже не нужно признавать недействительными судом. В ходе пресс-конференции, с участием инициатора борьбы по всей Украине с псевдо-банками и кредитными мошенниками Богдана Хаустова, руководителя юридической группы «Лекс», будут раскрыты подробности "дела Островского", раскрыты схемы и механизмы действия мошенников, предоставлены материалы судебных дел, и многотысячные списки пострадавших, названы имена и продемонстрированы фото аферистов, продолжающих работать по сегодняшний день во всех регионах Украины. Будет объявлено вознаграждение за информацию о местонахождении директора и владельца действующих крупных лжекредитних структур. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 099-932-96-45. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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