Рада обнародовала текст Соглашения об ассоциации с ЕС

Комитет по вопросам европейской интеграции Верховной Рады Украины обнародовал на своем веб-сайте рабочий перевод соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение предусматривает создание ассоциации между Украиной и ЕС.

Ее основными целями признаны содействие сближению сторон, основываясь на общих ценностях; усиление политического диалога; укрепление мира и стабильности в регионе; усиление экономических и торговых отношений; усиление в сфере юстиции, свободы и безопасности с целью обеспечения верховенства права и уважения к правам человека и основополагающим свободам.

Предусматривается, что соглашение будет заключено на неограниченный срок.

В целом, соглашение состоит из 486 статей и приложений к нему.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, что является составляющей соглашения об ассоциации, — в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых отметила, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на конец ноября этого года при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.