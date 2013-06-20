ТОП-10 (20 июня)

ФРС США может свернуть программу скупки облигаций на фоне снижения рисков для экономики

Парламент готов дать Счетной палате право контролировать поступления в бюджет

В Евросоюзе достигли компромисса по бюджету на 2014-2020 годы

Минфин привлек в бюджет 1,165 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 20 июня

Таможенный союз может обратиться в суд СНГ для отмены Украиной спецпошлин на авто

Рада приняла за основу проект закона о трансфертном ценообразовании

Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум об экспорте зерна

Украина сократила выпуск стали на 2,4%

Фонд госимущества до конца года выставит на биржах еще около 80 объектов

Фонд госимущества до конца года выставит на биржах еще около 80 объектов

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ФРС США может свернуть программу скупки облигаций на фоне снижения рисков для экономики

Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке ожидает, что американский центробанк замедлит темпы скупки облигаций в текущем году и прекратит эти операции в середине 2014 года, сообщает Reuters.

Комментарии Бернанке вызвали резкое снижение фондового рынка США, рост доллара и способствовали скачку доходности американских гособлигаций до 15-месячного максимума.

ФРС ожидает, что умеренный рост экономики приведет к улучшению ситуации на рынке труда, в то время как риски для экономики снизятся, сказал Бернанке на пресс-конференции после двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Он также сказал, что члены комитета ожидают ускорения инфляции по направлению к долгосрочному ориентиру ФРС на уровне 2% в годовом исчислении.

"В настоящее время комитет считает уместным снизить ежемесячные темпы скупки в текущем году, и если последующие данные будут оставаться в рамках наших нынешних ожиданий в отношении экономики, мы продолжим постепенно сокращать темпы скупки в течение первой половины следующего года, завершив скупку где-то в его середине", - сказал глава ФРС. По итогам завершившегося в среду заседания ФРС сохранила темпы скупки облигаций на уровне 85 милрд долл. в месяц из-за безработицы, остающейся на высоком уровне.

В то же время, комитет представил более оптимистичный прогноз в отношении экономических рисков по сравнению с оценкой, сделанной на предыдущем заседании в мае. "Комитет считает, что понижательные риски для экономики и рынка труда уменьшились с прошлой осени", - говорится в заявлении ФРС.

Трейдеры услышали в словах Бернанке ясное указание на сокращение скупки облигаций, призванной удешевить долгосрочные кредиты и стимулировать экономику. За 4,5 года агрессивных экономических стимулов ФРС увеличила свой баланс более чем в три раза до 3,3 трлн долл. за счет скупки облигаций.

ФРС повторила в среду, что не намерена повышать процентные ставки, находящиеся около нуля с декабря 2008 года, до тех пор, пока уровень безработицы не опустится до 6,5 % или ниже, а прогноз инфляции не будет превышать 2,5% в год. На пресс-конференции Бернанке сказал, что достижение безработицей ориентира будет лишь сигналом для рассмотрения вопроса о повышении ставок, а не поводом их повысить. В настоящее время 14 из 19 членов комитета ФРС считают, что повышение ставок будет уместным лишь в 2015 году.

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Парламент готов дать Счетной палате право контролировать поступления в бюджет

Верховная Рада предварительно одобрила проект закона "О внесении изменений в статью 98 Конституции Украины", внесенный Президентом Украины, которым предлагается предоставить право контролировать поступление средств в госбюджет и их использование Счетной палате Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 народных депутата, при необходимом минимуме в 226 голосов.

Проектом предлагается внести изменения в статью 98 Конституции Украины, изложив ее в такой редакции: «Контроль от имени Верховной Рады Украины над поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата. Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом".

Законопроектом предусматривается вступление закона в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отметил на заседании парламента заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Сергей Дунаев (фракция Партии регионов), сегодня Основной Закон государства предусматривает осуществление Счетной палатой контроля лишь над использованием средств государственного бюджета Украины, оставляя вне контроля доходную часть бюджета, выполнение которой является неотъемлемой составляющей бюджетного процесса.

По его словам, осуществление контроля над выполнением государственного бюджета как по доходной, так и по расходной части является требованием основополагающих международных документов в сфере контроля государственных финансов, в частности, Лимской декларации руководящих принципов аудита государственных финансов (1977 г.), Мексиканской декларации независимости высших органов финансового контроля (2007 г.).

Дунаев сказал, что возложение на Счетную палату как на независимый орган полномочий относительно контроля за выполнением государственного бюджета Украины (как в части расходов, так и в части поступлений) сможет обеспечить право всего общества на получение полной, прозрачной и объективной информации о состоянии национальной экономики и государственных финансов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по информации Счетной палаты, в частности, в 2009–2010 годах, СП проведено около 35 контрольно-аналитических мероприятий. За этот период аудиторами Счетной палаты выявлено разного рода нарушений и недостатков во время администрирования и взыскания доходов государственного бюджета на общую сумму 14,7 млрд грн (2009 г.) и 21,5 млрд грн (2010 г.)

Народный депутат Сергей Соболев заявил, что фракция “Батькивщина” проголосует за предварительное одобрение, для которого нужно 226 голосов, но не будет голосовать за данный законопроект в целом, где необходимо будет 300 голосов, если в Счетной палате не будут избраны легитимные руководящие органы.

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В Евросоюзе достигли компромисса по бюджету на 2014-2020 годы

Европейский парламент, Европейская комиссия и ирландское председательство в Евросоюзе достигли компромисса относительно бюджета ЕС на 2014-2020 годы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, стороны договорились о гибких механизмах, которые дадут возможность эффективно использовать все имеющиеся средства. Кроме того, пакет договоренностей предусматривает обязательный пересмотр бюджета в 2016 году вместе с пересмотром собственных источников финансирования общеевропейской сметы.

При этом в ходе переговоров было решено предоставить больше финансирования Фонду солидарности, который предусматривает помощь странам-членам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, а также - предоставить деньги на Инициативу по трудоустройству молодежи.

Пакет договоренностей будет передан Совету ЕС и Европарламенту для утверждения.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля этого года Европейский совет достиг компромисса относительно проекта бюджета ЕС на 2014-2020 годы, и утвердил расходы в обязательствах на уровне в 960 млрд евро, в выплатах – на уровне в 908,4 млрд евро.

Европарламент заявил, что не будет голосовать за этот проект бюджета без обсуждения пакета ключевых вопросов, в том числе относительно возможности пересмотра бюджета, а также без утверждения изменений в бюджет 2013 года, которые бы покрыли все запланированные к выплате обязательства ЕС, после чего начали переговоры между сторонами.

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Минфин привлек в бюджет 1,165 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 20 июня

Министерство финансов Украины в четверг, 20 июня, привлекло в государственный бюджет 1,165 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил все пять поданных заявок инвесторов на приобретение гособлигаций сроком обращения 132 дня с доходностью 7,75%.

Размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как прокомментировал УНИАН аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович, поскольку на предыдущем плановом аукционе во вторник, 18 июня, ряд покупателей получили в собственность существенный объём таких же облигаций, как и на проведенном сегодня аукционе, говорить об исключительной «рыночности» сегодняшнего размещения нельзя. В то же время, аналитик не исключает наличие рыночного спроса на размещенные облигации.

«Вполне вероятно, что накануне месячных налоговых платежей, которые в большинстве своём придутся на следующую неделю, у Минфина возник некоторый кассовый разрыв, который и пришлось покрывать с использованием внеплановых размещений», - пояснил аналитик необходимость проведения внепланового аукциона. По его словам, именно краткосрочная потребность в средствах стала причиной объявления размещения именно краткосрочных облигаций. «Кроме того, данное размещение могло проходить без поддержки Нацбанка, а банки, принявшие участие в размещении, могли не располагать более длинными средствами для покупки других инструментов», - добавил Котович.

Как сообщал УНИАН, Минфин 18 июня на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 476,545 млн грн, 11 июня - 1,541 млрд грн, 4 июня - 116,368 млн грн и 20,922 млн долл. В июне Минфин планирует провести еще один аукцион - 25 июня.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 20 июня 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 225,760 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 128,721 млрд грн, в собственности банков - 83,685 млрд грн, нерезидентов - 5,151 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 17 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 72,792 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 48,536 млрд грн.

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Таможенный союз может обратиться в суд СНГ для отмены Украиной спецпошлин на авто

Россия и ее партнеры по Таможенному союзу и соглашению о зоне свободной торговли в СНГ могут обратиться в суд СНГ по поводу введения Украиной специальных пошлин на автомобили.

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Питерского международного экономического форума министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, передает РИА Новости.

По его словам, недавно комиссия ЕЭК по торговле обсуждала этот вопрос относительно данной защитной меры, которая применяется с серьезным нарушением правил ВТО и соглашения о зоне свободной торговле в СНГ.

«По всей видимости, будет инициирован процесс юридического разрешения этого спора. Это означает суд», - сказал Слепнев. По его словам, сейчас этот вопрос решается, и, возможно, в течение этого года суд будет инициирован Россией вместе с партнерами по ТС.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

14 сентября Украина в ответ на введение Россией утилизационного сбора на импортные автомобили ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 ноября Кабинет министров Украины одобрил законопроект о введении утилизационного сбора на автомобили, с преференциями для отечественных производителей.

При этом Украина рассчитывает на подписание с Россией соглашения с о взаимном неприменении утилизационного сбора на автомобили, которое предусматривает неприменение утилизационного сбора в Украине в отношении произведенных в РФ транспортных средств, а в России - в отношении произведенных в Украине автомобилей.

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Рада приняла за основу проект закона о трансфертном ценообразовании

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о трансфертном ценообразовании, подготовленный Министерством доходов и сборов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 279 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Как ожидается, законопроект будет доработан и подготовлен ко второму чтению.

Во время обсуждения законопроекта отмечалось, что введение его норм позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн, а также построить в Украине действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

Вместе с тем, народные депутаты от оппозиции утверждали, что законопроект не соответствует нормам и требованиям Организации экономического сотрудничества и развития, которые были положены в основу законопроекта. В частности, народный депутат Оксана Продан назвала законопроект петлей на украинской экономик. "Законопроект позволяет влиять на внутреннее ценообразование, чего нет во всем мире. Законопроект станет петлей на экономике Украины", - подчеркнула Продан.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Государственная налоговая служба (ГНСУ), вошедшая в состав Министерства доходов и сборов Украины, представила деловым кругам законопроект о трансфертном ценообразовании, разработанный специалистами ГНСУ совместно с консультантами ведущих консалтинговых агентств, в частности PriceWatrehouseCoopers, и зарубежных компаний. Основной задачей закона является осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции с совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки.

При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

Законопроект также предусматривает подписание соглашения субъекта предпринимательства с налоговыми органами относительно цены и условий торговли по различным операциям. Такое соглашение, по мнению ГНСУ, сведет на нет любые нарушения в части ценообразования и уклонения от уплаты налогов.

В середине января 2013 года законопроект был обсужден и одобрен на заседании Кабинета министров.

В марте законопроект был передан в Верховную Раду, однако Комитет по налоговой и таможенной политике на своем заседании 3 апреля принял решение доработать его с учетом мирового опыта.

В апреле Миндоходов выступило с призывом как можно скорее рассмотреть законопроект в парламенте и выражало готовность к компромиссу при обсуждении документа и внесении в него поправок.

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Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум об экспорте зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины подписало с зернотрейдерами меморандум об экспорте зерна на 2013/2014 маркетинговый год (МГ, июль 2013 – июнь 2014), сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, общие объемы экспорта будут определяться и согласовываться сторонами до 1 сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2012 года Минагропрод и участники зернового рынка подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривал граничный объем экспорта продовольственной пшеницы в объеме 5,5 млн тонн. В апреле этого года министерство и зернотрейдеры договорились о возобновлении экспорта пшеницы, приостановленном вследствие сложных погодных условий и опоздания с началом весенне-полевых работ.

По прогнозам Минагропрода, в 2013/2014 МГ Украина экспортирует 26-27 млн тонн зерна при предполагаемом урожае в 53-54 млн тонн.

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Украина сократила выпуск стали на 2,4%

Производство стали в Украине за 5 месяцев 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократилось на 2,4% - до 13,968 млн тонн с 14,306 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

В мае 2013 года по сравнению с маем 2012 года производство стали в Украине сократилось на 6,5% - до 2,772 млн тонн с 2,965 млн тонн.

По информации ассоциации, по итогам 5 месяцев 2013 г. крупнейшим мировым производителем стали с показателем 325,245 млн тонн (+8%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (+1,3%, 45,428 млн тонн), США (-7,1%, 36,169 млн тонн), Индия (+3%, 33,258 млн тонн), Россия (-3,2%, 29,046 млн тонн), Южная Корея (-5,2%, 27,602 млн тонн), Германия (-0,6%, 18,035 млн тонн), Турция (-4,1%, 14,379 млн тонн), Бразилия (-3,1%, 14,143 млн тонн) и Украина (-2,4%, 13,968 млн тонн).

В целом, за 5 месяцев 2013 года 63 страны произвели 658,002 млн тонн стали, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

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Фонд госимущества до конца года выставит на биржах еще около 80 объектов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) до конца 2013 года планирует выставить на биржевых торгах еще около 80 объектов, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Всего, по информацию пресс-службы, в текущем году на биржевые торги планируется выставить около 170 объектов, по состоянию на 20 июня на биржевые торги было выставлено 88 объектов.

Как отметили в пресс-службе, с начала года поступления от биржевых торгов выросли до 143,2 млн грн, что на 25 млн грн больше поступлений от биржевых торгов за весь 2012 год.

Напомним, в 2013 году на биржевые торги планируется выставить, в частности, по 5% акций «Харьков-», «Хмельницк-» и «Николаевоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», по 25% акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго », а также 22% акций «Коростышевгаза» и пр.

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Укртрансинспекция получила право останавливать транспортные средства для проверки

Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте Украины (Укртрансинспекция) получила право останавливать транспортные средства (ТС) для проверки соблюдения норм и правил перевозки пассажиров и грузов.

Соответствующее постановление №422 от 20 мая размещено на сайте правительства.

Согласно документу, представитель Укртрансинспекции имеет право остановить ТС в случае нарушений правил посадки-высадки пассажиров; нарушений размещения визуальной информации на автобусах, перевозки пассажиров на межобластных маршрутах без предоставления им мест для сидения, эксплуатации такси с нарушением требований законодательства по обустройству, эксплуатации транспортного средства с явными признаками технической неисправности.

Также дано право остановить ТС в случае, если характер его движения вызывает сомнения в возможности водителя управлять им; при отсутствии номерных знаков на ТС, наличии данных, свидетельствующих о причастности транспортного средства, водителя, пассажиров к совершению ДТП.

Водитель ТС обязан предоставлять на время проверки должностному лицу Укртрансинспекции документы, на основании которых осуществляется перевозка, выполнять требования, предусмотренные порядком осуществления государственного контроля на автомобильном транспорте, и начинать движение только с разрешения должностного лица инспекции.

Проверка одного транспортного средства, согласно постановлению, проводится в течение не более одного часа.

В случае если при проведении проверки выявлены нарушения законодательства об автомобильном транспорте, составляется акт и/или протокол об административном правонарушении; в случае выявления нарушений правил перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов составляется акт и уведомляется соответствующее подразделение МВД.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 июня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления контроля за безопасностью автомобильных перевозок грузов и ответственности за нарушение правил дорожного движения», согласно которому значительно возрастут штрафы за разрушение дорог.

Размер штрафа для водителей составит от 30 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-680 грн), для должностных лиц, граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 80 до 125 необлагаемых минимумов (1360-2125 грн).

При повторном совершении в течение года любого из нарушений штрафные санкции составят: для водителей – от 80 до 100 необлагаемых минимумов (1360-1700 грн), для должностных лиц, граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (8500-17000 грн).

Кроме того, согласно предлагаемым изменениям, Госавтоинспекция вместе с должностными лицами Укртрансинспекции или отдельно получат право останавливать транспортные средства для осуществления габаритно-весового контроля.

УНИАН