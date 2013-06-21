Австрия и Германия считают, что Турции в Евросоюзе пока не место

Австрия и Германия считают преждевременным вопрос о вступлении Турции в Евросоюз. Об этом заявил сегодня вице-канцлер - глава МИД Австрии Михаэль Шпинделеггер журналистам по итогам своих переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель во время съезда Европейской народной партии. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы видим Турцию скорее в роли привилегированного партнера, нежели члена Евросоюза", - сказал он.

По его словам, не последнюю роль в такой позиции играют политические события, которые разворачиваются в Турции. Шпинделеггер заметил, что для страны, стремящейся в Евросоюз, соблюдение прав и свобод граждан, в том числе свободы слова и собрания, должно быть обязательным.