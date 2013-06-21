Оппозиция призывает ЕНП потребовать освобождения Тимошенко до подписания соглашения с Украиной

Брюссель. Заместитель председателя партии "Батькивщина" Григорий Немыря призвал лидеров Европейской народной партии (ЕНП) требовать освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко до подписания соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН по телефону из Вены, где принял участие в чрезвычайном саммите ЕНП.

"Я обратил внимание на то, что уже менее 6 месяцев осталось до саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе, и то, что скоро исполнится два года, как Юлия Тимошенко находится за решеткой. Я напомнил критерии, высказанные Советом ЕС от 10 декабря 2012 года, и призвал лидеров стран, входящих в ЕНП к тому, чтобы эти условия были своевременно выполнены и, чтобы они способствовали этому", - сказал Г.Немыря.

Политик отметил, что считает неправильной позицию тех политиков в Европе, которые на первое место ставят геополитические вопросы.

"Я донес до коллег-участников саммита позицию партии, которая была и закреплена в частности на фракции "Батькивщина", что партия выступает за подписание соглашения и призывает европейские страны сделать все, чтобы все условия, необходимые для этого, включая и решения вопроса Юлии Тимошенко, ее освобождения, были своевременно решены", - сказал Г.Немыря.

Он отметил, что вместе с ним в Вену прибыла и дочь бывшего украинского премьера - Евгения Тимошенко, которая провела ряд встреч в кулуарах саммита с его участниками.

"Все передавали пожелания, и заверили, что их страны продолжат прилагать усилия, чтобы освободить Юлию Тимошенко", - сказал политик.

Он также сообщил, что во время саммита были заслушаны доклады также по Словении, Болгарии, Венгрии и Грузии, обсуждалось предстоящее заседание Европейского Совета, которое состоится в конце следующей в Брюсселе, а также подготовку к выборам в Европарламент.

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