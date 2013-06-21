Немецкие дипломаты заблокировали переговоры о вступлении Турции в ЕС

Немецкие дипломаты заблокировали очередной раунд переговоров о вступлении Турции в ЕС в связи с тем, как Анкара отреагировала на антиправительственные выступления.

Как сообщает «Голос Америки», переговоры должны были состояться на следующей неделе.

Все 27 стран-членов ЕС должны дать согласие на продолжение переговоров о принятии в Евросоюз очередной страны.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель назвала реакцию турецких властей на акции протеста ужасающей.

Заместитель премьер-министра Турции Бекир Боздаг заявил, что его страна могла стать шестой по величине экономикой Евросоюза и обвинил руководство ЕС в том, что оно постоянно находит какие-то предлоги для отказа от принятия Турции в эту организацию.

Как сообщал УНИАН, демонстрации и митинги в Стамбуле, Анкаре и других городах Турции начались после того, как полиция 31 мая жестко разогнала демонстрацию защитников стамбульского парка Гези.

Выступления местных жителей и экологов переросли в манифестации против премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана и "ползучей исламизации" страны, которую, как считают протестующие, проводит правящая партия.

По официальным данным, не менее 4 человек погибли и около 5 тысяч были ранены во время акций протеста.

20 июня глава МИД Австрии Михаэль Шпинделеггер по итогам своих переговоров с Меркель заявил, что Австрия и Германия считают преждевременным вопрос о вступлении Турции в Евросоюз. Шпинделеггер отметил, что для страны, стремящейся в Евросоюз, соблюдение прав и свобод граждан, в том числе свободы слова и собрания, должно быть обязательным.