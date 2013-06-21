ЕС вводит общий контроль с третьими странами на границах Шенгена

Совет Европейского Союза одобрил возможность введения совместного контроля с третьими странами на границах Шенгена.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Представительстве Украины при ЕС. Согласно сообщению, решение одобрено 20 июня на заседании Совета ЕС по вопросам занятости, социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей.

Право на введение совместного контроля с третьими странами на внешних границах Шенгенской зоны стало составляющей изменений, одобренных Советом к Кодексу Шенгенских границ.

“Представительство Украины при ЕС приветствует это долгожданное решение, которое открывает возможности для углубления пограничного сотрудничества Украины с государствами-соседями – Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией, будет способствовать облегчению прохождения пограничного контроля, сохранению финансовых ресурсов и укреплению взаимного доверия между пограничными органами Украины и государств - членов ЕС”, - отметили в Представительстве.

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