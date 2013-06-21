Этот год станет определяющим по решению Украины об участии в ТС - Христенко

Текущий год станет определяющим для Украины в принятии решения об участии или неучастии в Таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана, заявил глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я думаю, что 2013 год будет решающим или определяющим в этой развилке. Единственное, что точно можно сказать, что определяться придется, потому что в сегодняшнем мире рассчитывать, что ты будешь услышан, можно только тогда, когда ты являешься членом какой-либо группировки, сильной структуры", - сказал Христенко, сообщает “Прайм”.

Он напомнил, что Украина - одна из стран, которой еще предстоит сделать свой выбор относительно позиционирования в интеграционных структурах, в частности, присоединяться или нет к Таможенному союзу.

Как собщал УНИАН, 31 мая с.г. премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина может присоединиться к большинству документов, которые регламентируют работу Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП).

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