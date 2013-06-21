Анонс на 25 июня

* Круглый стол на тему: "Новостройки-2013: тенденции, цены, прогнозы". Организатор - портал 3Doma.ua. Участники: Владимир Вечерко, первый зам.председателя комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Андрей Пинчук, председатель подкомитета по вопросам страховой деятельности, регулирования риэлтерской деятельности и других операций на рынке недвижимости, оценки имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности Комитета ВРУ Украины по вопросам финансов и банковской деятельности; Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Леонид Рысухин, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству; Андрей Прилипко, зам.председателя правления ГИУ; Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины и др.

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Петр Коротинский, зам.начальника Управления организации пожаротушения; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* Круглый стол на тему: "Ограничение импорта сырья: риски для отечественной экономики и промышленности".

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63