Украина передала Армении председательство в ОЧЭС

В Одессе состоялось 28-е заседание Совета министров иностранных дел стран - членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), которое проходило под председательством министра иностранных дел Украины, Действующего председателя ОЧЭС Леонида Кожары.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, Совет подвел итоги полугодовой деятельности Организации под председательством Украины, которое продолжалось с января по июнь 2013 года. В ходе Министерского заседания главы делегаций стран - членов Организации, представители институтов системы ОЧЭС, наблюдатели и секторные партнеры выступили с заявлениями и обсудили главные события, которые произошли в отчетном периоде, текущую ситуацию, а также перспективы сотрудничества в разных сферах деятельности Организации, обменялись мнениями относительно ее будущего.

Министр иностранных дел Украины в своем выступлении очертил ситуацию и виденье украинского председательства относительно итогов деятельности в течение первого полугодия. В этом контексте он сосредоточил отдельное внимание на приоритетах, которые были определены Украиной на период председательства, среди которых – развитие региональной торговли, транспорта, охрана окружающей среды, гуманитарное и культурное сотрудничество, а также другие ключевые сферы деятельности Организации в рамках календаря мероприятий во время украинского председательства.

В этом контексте было отмечено проведение заседания министров экономики стран - членов ОЧЭС, которое состоялось в Ялте 23 мая 2013 года, заседание министров транспорта, которое прошло в Одессе 29 мая, ряд заседаний рабочих групп, семинаров и других мероприятий в разных сферах сотрудничества.

В ходе 28-го заседания Совета Министров иностранных дел Украина была назначена страной-координатором Рабочей группы по туризму и Рабочей группы по торговле и экономическому развитию, а также были продлены полномочия в качестве страны-координатора Рабочей группы поз транспорту на двухлетний период.

В конце заседания председательство в Организации перешло от Украины к Армении, которая будет председательствовать в ОЧЭС в течение шести месяцев, начиная с 1 июля 2013 года.