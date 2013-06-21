ТОП-10 (21 июня)

Нацбанк повысил нормы резервов по валютным средствам

Зона свободной торговли с ЕС должна быть сформирована в течение 10 лет

ЕС потребует от Украины особого режима импорта европейских авто

Украина намерена в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с США

АМКУ разрешил офшорной компании приобрести более 50% «Херсонгаза»

Российский газ для Украины в июне стоит 426,1 долл. с учетом «харьковской скидки»

Excelerate Energy дала добро на размещение плавучего LNG-терминала в порту «Южный»

ВЕТЭК рассчитался с компанией «Лукойл» за Одесский НПЗ

Главные дороги Украины будут отремонтированы по примеру Бориспольской трассы

Итальянская ENI снова договорилась с "Газпромом" о скидке

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Нацбанк повысил нормы резервов по валютным средствам

Национальный банк с 1 июля повысил нормы обязательного резервирования для валютных вкладов, при одновременном снижении объемов перечислений сформированных резервов на отдельный счет в НБУ до 40%.

Об этом Нацбанк сообщил на официальном сайте.

Согласно сообщению, с 1 июля текущего года норматив обязательного резервирования по вкладам физических лиц до востребования и на текущих счетах увеличивается до 15% с 10%, по краткосрочным средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте – до 10% с 9%, по привлеченным средствам от банков и финансовых организаций-нерезидентов в иностранной валюте (кроме российских рублей) – до 5% с 3%.

В то же время, Нацбанк снизил объем сформированных обязательных резервов, который банки должны перечислять на отдельный счет в НБУ, до 40 % с требуемых ранее 50%.

Как сообщает Нацбанк, соответствующие изменения утверждены правлением НБУ в постановлении от 20 июня №241, постановление вступает в действие с 1 июля.

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Зона свободной торговли с ЕС должна быть сформирована в течение 10 лет

Зона свободной торговли Украины с Европейским Союзом, создание которой предполагается в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, должна быть полностью сформирована в течение 10 лет.

Об этом говорится в проекте Соглашения, рабочий вариант которого опубликован на сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции.

«Стороны постепенно будут создавать зону свободной торговли в течение переходного периода в максимум 10 лет, начиная с момента вступления данного соглашения в силу», - говорится в проекте Соглашения.

При этом подразумевается, что стороны упраздняют действующие внешние таможенные пошлины или максимально сокращают их ставки, заранее обговорив эти показатели. Правда, дання норма не распространяется на пошлины, предусмотренные в рамках защиты внутренней торговли.

Вместе с тем, по прошествии пяти лет с момента вступления Соглашения в силу стороны могут инициировать пересмотр ставок пошлин в сторону уменьшения, а также расширение товарной номенклатуры, в отношении которой пошлины будут упразднены.

«Ни одна из сторон не имеет права повышать пошлины или устанавливать новые пошлины на товары оппонента, кроме случаев, когда такое увеличение разрешено высшим органом по рассмотрению споров Всемирной торговой организации», - говорится в проекте Соглашения.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Премьер-министр Украины Николай Азаров 14 июня, выступая на первой международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», заявил, что условия ассоциации и свободной торговли с Европейским Союзом, содержащиеся в Соглашении об ассоциации и зоне свободной торговли (ЗСТ), которое планируется подписать в ноябре текущего года, приемлемы для Украины.

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ЕС потребует от Украины особого режима импорта европейских авто

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом потребует от Украины особого режима импорта автомобилей, предполагающего возможность введения высоких импортных пошлин, но лишь в случае проведения соответствующего расследования с последующим доказательством пагубного влияния импорта на развитие внутреннего рынка. Об этом говорится в проекте Соглашения, рабочий вариант которого опубликован на сайте Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции.

«Украина может использовать защитные меры в форме высокой ставки ввозной пошлины на легковые автомобили европейского производства, в случае, если будет доказан факт существенного вреда местной автомобильной промышленности от отсутствия такой пошлины, или факт угрожающего роста импорта при низкой ставке пошлины, или ее отсутствии», - говорится в проекте Соглашения.

При этом доказательством должны служить результаты расследования, проведенного заранее, по согласованию с ЕС и на условиях полной прозрачности.

«В ходе расследования должны быть учтены все факторы, кроме льготного импорта, которые могут быть угрозой для национальной промышленности. А используемая в расследовании статистика должна быть достоверной, адекватной и отвечать требованиям периодичности», - говорится в проекте Соглашения.

Вместе с тем, право проводить расследования и вводить защитные меры в отношении импорта автомобилей предоставляется Украине только на втором году с момента подписания Соглашения, действовать она будет в течение не более 15 лет.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины были введены сроком на 3 года.

Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко в июне заявил, что Украина готова пойти на обсуждение и пересмотр спецпошлин на импорт автомобилей, если это будет одним из условий подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

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Украина намерена в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с США

Украина намерена в ближайшее время возобновить прямое авиасообщение с Соединенными Штатами Америки, а также завершить переговоры о совместном авиапространстве с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

«Сейчас идут работы по переводу Украины в первую категорию Федеральной авиационной администрации США с целью открытия новых дальнемагистральных рейсов в США», - сказал министр.

При этом он сообщил, что на сегодняшний день ведется большая работа по либерализации рынков авиаперевозок и подписанию договора о едином авиационном пространстве с другими странами. «На завершающей стадии процесс переговоров по договору об общем авиапространстве. Проведено шесть раундов переговоров, следующий раунд пройдет в августе текущего года. На сегодня рынок авиаперевозок либерализирован с Россией, Испанией, ОАЭ. В ближайшее время планируем либерализировать рынок авиаперевозок с Израилем и Италией», - сказал Козак.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года в совместном заявлении 16-го саммита «Украина – ЕС» в Брюсселе лидеры Украины и Евросоюза назвали приоритетным на 2013 год завершение переговоров относительно соглашения об общем авиационном пространстве.

Украина и ЕС начали переговоры об общем авиационном пространстве 6 декабря 2007 года. Стороны длительное время не могут найти компромисс в вопросах сертификации самолетов.

В сентябре 2012 года вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сийм Каллас заявил о заинтересованности ЕС в подписании соглашения об общем авиапространстве с Украиной, отметив, что Еврокомиссия не готова при этом ставить под сомнение вопрос безопасности полетов.

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АМКУ разрешил офшорной компании приобрести более 50% «Херсонгаза»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение офшорной компании Natural And Liquefied Petroleum Gas Plc (г. Дуглас, Остров Мэн) на приобретение более 50% акций газоснабжающего предприятия «Херсонгаз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Также АМКУ предоставил этой офшорной компании разрешение на приобретение более 25% акций в газоснабжающем предприятии «Гадячгаз» (г. Гадяч, Полтавская обл.).

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года украинская производственно-финансовая «Группа компаний «Содружество», после победы в приватизационном конкурсе и продажи юридическим лицом «СЭМ» 3,92% акций газоснабжающего предприятия «Херсонгаз», сконцентрировала 45,5% акций данного предприятия.

ООО «Группа компаний «Содружество» (г. Херсон) - украинская производственно-финансовая группа, включающая более 30 предприятий и дочерних фирм. Основными направлениями деятельности концерна являются: газовая отрасль, сельское хозяйство, инвестиции и пр. Одним из учредителей «Содружества» является бизнесмен, член Партии регионов Виктор Попов.

31 августа 2012 года «Содружество» было признано победителем приватизационного конкурса по продаже 20,82% газораспределительной компании «Херсонгаз».

«Херсонгаз» занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ в Херсонской области.

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Российский газ для Украины в июне стоит 426,1 долл. с учетом «харьковской скидки»

Цена российского газа по контракту 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Газпром», с учетом «харьковской скидки», в июне 2013 года составляет 426,1 долл. за 1 тыс. кубометров.

Об этом говорится в сообщении департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Уже не первый год бюджет Украины страдает от завышенной цены на газ, которая образовалась в результате подписания в 2009 году кабального соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом». Базовая цена на газ по этому соглашению составляет 450 долларов за тысячу кубометров. Согласно определенным соглашением формулам, индексируют ее в соответствии с динамикой мировых цен на нефть, сегодня она составляет 526,1 доллара», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что цена газа, который Украина с 1 ноября закупает у немецкого газового трейдера RWE - на уровне 390 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин ранее заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

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Excelerate Energy дала добро на размещение плавучего LNG-терминала в порту «Южный»

Американская компания Excelerate Energy подготовила технически отчет, согласно которому платформа по приему и переработке сжиженного газа (LNG-терминал) может быть размещена в акватории порта «Южный» в Черном море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил Владислав Каськив.

«Технический отчет готов по размещению морской платформы. Он позволяет разместить ее в акватории Черного моря», - сказал Каськив. Он также сообщил, что отчет официально будет передан украинской стороне до 10 июля возможно и раньше.

«Компания должна передать нам отчет по возможности размещения платформы в акватории порта «Южный» возле Одессы. Де-факто эта работа уже завершена, и мы даже ожидаем, что официальный отчет будет получен раньше», - сказал Каськив.

Он также сообщил, что следующими действиями по реализации проекта станут переговоры по заключению договора об аренде платформы.

«Консультации по этому вопросу уже проходили, и я думаю, что, исходя из этого, и поскольку основные параметры понятны, это много времени не займет. И следующим шагом - мы подписываем соглашение об аренде этой платформы», - сказал Каськив.

Он также отметил, что субъект, который будет подписывать соглашение от украинской стороны, должен будет определить Кабинет Министров.

«Кто будет субъектом со стороны правительства, будет определено постановление правительства. Я говорю об юридическом лице, уполномоченном арендовать эту платформу», - сказал Каськив.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.)

Планируется, что морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

Выполнение предпроектных и изыскательных работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

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ВЕТЭК рассчитался с компанией «Лукойл» за Одесский НПЗ

Группа компаний «ВЕТЭК», контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, полностью рассчиталась с крупнейшей частной российской нефтяной компанией «Лукойл» за 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом в интервью изданию Forbes сообщил основатель компании ВЕТЭК Сергей Курченко.

"Мы полностью оплатили сумму сделки по Одесскому НПЗ, сейчас заканчиваем формальные моменты и переговоры с российской "Транснефтью" и украинской "Укртранснафтой" о прокачке нефти на предприятие", - цитирует издание слова Курченко.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «Лукойл» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Согласно данным официального бюллетеня "Ценные бумаги Украины", сделку о приобретении Одесского НПЗ ВЕТЭК оформляет через кипрскую компанию Empson, которая заплатит за 99,58% акций завода 490,742 млн грн.

Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.

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Главные дороги Украины будут отремонтированы по примеру Бориспольской трассы

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») отремонтирует главные дороги Украины по стандарту "ЩМА-20" (щебёночно-мастичный асфальтобетон), который применялся при строительстве трассы Киев-Борисполь. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Укравтодора”.

Согласно сообщению, технология "ЩМА-20" позволит продлить срок эксплуатации дорог без ремонта на 3-4 года.

«Мы протестировали эту технологию на Бориспольской трассе и получили хорошие результаты. За 10 лет использования магистрали только в этом году впервые на нее выехала ремонтная бригада. Теперь мы будем ремонтировать дороги, используя только эту технологию, и полностью откажемся от устаревших стандартов, предполагавших применение в качестве вяжущего материала смолу“, - цитирует пресс-служба главу “Укравтодора” Евгений Прусенко.

По информации пресс-службы, подобные дороги более устойчивы благодаря минимальной пористости структуры дорожного покрытия.

«В отличие от дорожных покрытий по старым технологиям, в которых свободное пространство в структуре слоёв асфальтобетона могло составлять до 20%, в дорогах по типу Бориспольской трассы пористость не превышает 3-5%. То есть покрытие в разы плотнее, практически не пропускает воду, что предотвращает разрушение дороги при резких перепадах температур в зимний период», – отметил Прусенко.

В “Укравтодоре” утверждают, что при наличии достаточного финансирования перекрыть основные украинские автодороги по новой технологии можно за 10 лет.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, по состоянию на начало 2013 года 97% украинских дорог требуют капитального ремонта.

В Украине на содержание и текущий ремонт дорог выделяют почти втрое меньше средств, чем в Беларуси, отметил Вилкул.

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Итальянская ENI снова договорилась с "Газпромом" о скидке

Российский "Газпром" снова предоставил итальянской нефтегазовой компании Eni скидку в цене на газ по долгосрочным контрактам, сообщает украинская служба ВВС.

Как заявил глава Eni Паоло Скарони, компании нашли решение, приемлемое для обеих сторон. При этом скидка в цене на газ для Eni будет действовать регрессивно, то есть с начала 2013 года, а не с момента достижения договоренности.

Конкретный размер скидки не разглашают, но в "Газпроме" говорят, что он меньше 7%. Об этом сообщил заместитель главы "Газпрома", руководитель "Газпром экспорт" Александр Медведев. Он также отметил, что речь идет не о скидке, а о корректировке цены.

"Мы договорились относительно этого года. Мы только откорректировали цену. Переговоры будут проходить в рамках комплексного подхода", - заявил Медведев.

Ранее глава Eni Паоло Скарони заявил, что компания хотела бы изменить и прописанное в контракте с "Газпромом" условие "бери или плати", поскольку сейчас российский газ слишком дорог, а спрос на него - слишком низок. Действующие газовые соглашения между "Газпромом" и Eni заключены до 2035 года.

В 2010 и 2012 году итальянской компании уже удавалось договориться с "Газпромом" относительно базовой цены на газ и снижения годовых объемов импорта газа.

УНИАН