Баланс недели: Россия "угрожает" судом, промпроизводство рухнуло, Таможенный союз вдруг активизировался

Прошедшая неделя началась с негатива. Госстат обнародовал данные по промпроизводству – спад в мае по отношению к апрелю составил 5,6%, а против мая прошлого года - 9,3%. Это вызвало вполне обоснованную тревогу у экспертов. “Такие результаты мая заставляют нас говорить о том, что ситуация в реальном секторе только ухудшается”, - заявил УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Даже с учетом длинных майских выходных падение промпроизводства говорит о серьезном снижении спроса в экономике - как внутреннего, так и внешнего», - считает руководитель аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александр Вальчишен.

За несколько дней до обнародования статистики, наверняка уже зная ситуацию, министр финансов Юрий Колобов первым из членов правительства заявил о снижении ожидаемого роста ВВП по итогу года до 1-1,5%. «По нашим прогнозам, как мы видим ситуацию, с теми темпами, которыми мы сейчас развиваемся, - от 1 до 1,5%», - сказал он.

Но и премьер-министр Николай Азаров, и его первый заместитель Сергей Арбузов, и министр экономразвития Игорь Прасолов до последнего утверждали, что прогноз по промпроизводству нет оснований менять - 3,4% и точка!

Вместе с тем, прогноз в 1-1,5% роста ВВП можно считать чрезвычайно оптимистичным. Майские 9,3% - фактически треть объема падения промпроизводства за аналогичный месяц в кризисный 2009 год (-31%), по итогу которого спад ВВП был 15%. К тому же за 5 месяцев нынешнего года падение производства в строительной отрасли составило почти 18% (!) - и это в самый сезон!

Некоторые эксперты, пока, правда, не публично, уже прогнозируют падение ВВП по итогу года -3%, и даже -5%.

Кстати, они не исключают, что для исправления ситуации возможно более активное использование Нацбанком механизмов эмиссии.

Россия собралась судиться с Украиной

На прошедшей неделе, вслед за Турцией и Японией, которые заявили о возможности применения компенсационных мер в ответ на введение Украиной спецпошлин при импорте автомобилей, свою позицию публично высказала Россия.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев сообщил, что РФ и ее партнеры по Таможенному союзу и договору о зоне свободной торговле в рамках СНГ к концу года могут обратиться в Экономический суд Содружества, чтобы добиться отмены Украиной защитной меры.

Это заявление не совсем понятно. Конечно, члены СНГ могут решать конфликтные вопросы таким способом, но Украина не ратифицировала соглашение относительно Экономического суда, и поэтому все споры с Киевом участники Содружества могут вести сейчас лишь путем рассмотрения их комиссией экспертов.

Впрочем, Москва пока не торопится предпринимать какие-либо конкретные действия в этом направлении. До конца года есть время решить вопрос, как говорится, мирным путем. К тому же в МИД Украины заявили, что действие спецпошлин может быть пересмотрено, если это будет мешать подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что запланировано на ноябрь. Кстати, ЕС тоже высказал недовольство по поводу спецпошлин, но намерен разрешить проблему путем переговоров.

Вопрос о спецпошлинах, кстати, может быть поднят после назначения представителя Украины в Евразийской экономической комиссии. На последнем заседании Кабинета министров было принято решение поручить МИДу определиться с кандидатурой для последующей подаче представления Президенту. Пока реальным и единственным кандидатом считается правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с СНГи ЕврАзЭС Валерий Мунтиян.

Таможенный союз: снова о «дружбе»

Члены Таможенного союза продолжают планомерно и настойчиво склонять Украину к вступлению в объединение, а затем и в Евразийский экономический союз. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе своего официального визита в Киев, который состоялся на прошедшей неделе, откровенно заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы Украина приняла положительное решение.

«Мы очень хотели бы видеть Украину в Едином экономическом пространстве и в Евразийском союзе, очень бы хотели... Виктор Федорович предложил, чтобы Украина была наблюдателем в будущем союзе, но мы и сегодня ничего не скрываем от Украины. И последнее заседание в Астане было этому посвящено, и мы работали открыто. Он (Янукович) присутствовал на всех заседаниях, даже где мы обсуждали нелицеприятные вопросы. Он увидел внутреннюю динамику и специфику наших отношений. Мы ничего не скрываем. Украина для нас не чужая, абсолютно не чужая страна», - сказал Лукашенко.

Глава ЕЭК Виктор Христенко был более конкретен, заявив, что 2013 год должен стать определяющим для Украины в принятии решения об участии или неучастии в Таможенном союзе.

"Я думаю, что 2013 год будет решающим или определяющим в этой развилке. Единственное, что точно можно сказать, что определяться придется, потому что в сегодняшнем мире рассчитывать, что ты будешь услышан, можно только тогда, когда ты являешься членом какой-либо группировки, сильной структуры", - сказал Христенко.

Почему вдруг опять возник вопрос присоединения к ТС? Ведь не прошло и месяца после подписания меморандума, согласно которому Украина в ближайшие 2 года намерена углубить сотрудничество с ЕЭК до уровня получения статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года. Неужели паны несколько другие? Не исключено... По последней информации, экономические институты Национальной академии наук получили задание готовить материалы о преимуществах членства Украины в Таможенном союзе.

Юрий Ходжаян (УНИАН)