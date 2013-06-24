В Кривом Роге произошло землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера

Сегодня ночью, в 0 часов 16 минут в Кривом Роге (Днепропетровская область) зафиксированы подземные толчки силой 4 балла по шкале Рихтера.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель Центра пропаганды Главного Управления госслужбы МЧС в Днепропетровской области Дмитрий Удовиченко.

По его словам, первым о подземных толчках по телефону известили аварийные службы города жители Долгинцевского района города Кривой Рог.

По словам Удовиченко, подземные толчки подтверждены отделом сейсмологии Института геофизики НАН Украины и Космическим агентством Украины.

В настоящее время информации о жертвах и разрушениях зданий и коммуникаций нет. В Кривом Роге создан оперативный штаб по выявлению последствий землетрясения.

Согласно информации свидетелей толчков в Долгинцевском районе, они почувствовали один сильный толчок. Люди, находившиеся в это время на работе в ночную смену, отмечают, что их сильно качнуло в сторону.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, согласно информации ближайших сейсмических служб: отдела сейсмологии института геофизики Академии наук Украины (город Симферополь, АР Крым) и Государственного космического агентства Главного центра специального контроля (пгт Городок, Киевская область) зафиксирована сейсмическая активность силой от 4 до 5 баллов по шкале «Рихтера».

Землетрясение не превысило фоновой сейсмичности города.

Подразделениями ГСЧС Украины проведен объезд города. Не зафиксировано создание потенциальной угрозы объектам экономики и жизнедеятельности или их функционированию.

Главным управлением ГСЧС в Днепропетровской области совместно с институтом геофизики Академии наук Украины и Государственным космическим агентством Главного центра специального контроля устанавливается точная информация о глубине толчка и эпицентре сейсмической активности.

Согласно предварительным выводам специалистов, жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.