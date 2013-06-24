Беларусь может стать членом комитета ООН по использованию космоса в мирных целях

Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН принять Белоруссию в члены комитета, сообщил РИА "Новости" представитель МИД республики в понедельник.

Заявка белорусской стороны была рассмотрена на прошедшей 12-21 июня в Вене 56-й сессии комитета ООН, который консенсусом рекомендовал принять Белоруссию в члены комитета в ходе 68-й сессии Генассамблеи ООН.

"Принятие этого решения без дискуссии стало свидетельством признания достижений Белоруссии в области исследования космического пространства и заинтересованности международного сообщества в сотрудничестве с нашей страной в области использования космического пространства в мирных целях", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД Белоруссии отметили, что политика мирного исследования и использования космического пространства полностью соответствует внутренним целям национальной космической программы республики. Представлена информация о наиболее значимых результатах реализации этой программы, в том числе создании белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли, запуске белорусского космического аппарата, формировании научно-технического потенциала для развития в Белоруссии современных космических и информационно-коммуникационных технологий.

Учрежденный в 1959 году комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях является основным межправительственным органом ООН, к компетенции которого относится разработка программ и руководство техническим сотрудничеством ООН в сфере мирного использования космоса, содействие исследованиям и распространению информации, а также развитие международного космического права, напомнили в МИД Белоруссии.