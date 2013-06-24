Азаров в Люксембурге обсудит подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС

Люксембург. Премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Совета сотрудничества с ЕС, которое состоится сегодня в Люксембурге, планирует обсудить выполнение договоренностей февральского саммита Украина-ЕС.

Об этом он заявил в интервью проекту «УНИАН – Новости ЕС» за несколько часов до начала заседания Совета.

«В Люксембурге мы намерены обсудить состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита Украина-ЕС в феврале нынешнего года в контексте подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС во время саммита «Восточного партнерства» 28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе», - сказал премьер.

Он напомнил, что по результатам Брюссельского саммита, который состоялся 25 февраля, руководители ЕС и Президент Украины Виктор Янукович в совместном заявлении подтвердили перспективу подписания Соглашения об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной, а также подчеркнули важность улучшения бизнес-климата в Украине, чтобы соглашение о свободной торговле могло заработать сразу же после его подписания.

Азаров обратил внимание на то, что на саммите Украина-ЕС был утвержден общий доклад относительно выполнения условий Меморандума о взаимопонимании в области энергетики, в котором была подтверждена надежность Украины, как партнера Европы, который готов обеспечивать надежный транзит газа.

По словам украинского премьера, Верховная Рада уже приняла 20 необходимых законов на пути к евроинтеграции.

«Работа в этом направлении продолжается, о чем свидетельствует подписанный недавно главой государства закон об усилении борьбы с коррупцией», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей соглашения об ассоциации, - в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых отметил, что готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», запланированного на конец ноября этого года при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

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