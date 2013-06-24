Украина не отказывается от идеи разработать единый избирательный кодекс

Люксембург. Украина не отказалась от идеи разработать единый избирательный кодекс.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью проекту “УНИАН – Новости ЕС” за несколько часов до начала заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС в Люксембурге.

“От принятия избирательного кодекса у нас не отказывались; его проект от 2010 года дважды подавался на рассмотрение народных депутатов и дважды не получал нужного количества голосов”, - сказал премьер.

Он выразил мнение, что к принятию единого избирательного кодекса можно будет вернуться после совершенствования действующего закона о выборах народных депутатов, а также после завершения реформы местного самоуправления.

“Исходя из проведенных реформ, будет видно, что лучше: вернуться к старому проекту или разработать новый», - сказал премьер.

Азаров также отметил, что Украина прислушивается к советам европейских коллег, но действует, исходя из национальных интересов.

При этом, он отдельно обратил внимание на то, что единый избирательный кодекс в Европе на сегодняшний день есть только в Болгарии, Македонии и Бельгии.

“Другие, которые рекомендуют его Украине, у себя такой кодекс пока не ввели», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, реформирование избирательного законодательства – одно из условий подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Два других условия, содержащихся в выводах Совета иностранных дел ЕС от 10 декабря 2012 года, - решение проблемы выборочного правосудия и продолжение реформ в рамках Повестки дня ассоциации.

Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая является составляющей соглашения об ассоциации, — в 2008 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

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