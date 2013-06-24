Люксембург. Украина планирует осуществлять пересмотр тарифов на товарные позиции в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по группам товаров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью проекту “УНИАН – Новости ЕС” за несколько часов до начала заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС в Люксембурге.

“Позиция Украины относительно пересмотра ставок импортных пошлин неизменна. Единственное, пересмотр позиций состоится не в общем пакете, а сегментировано - по отраслям, где каждая группа товаров будет обсуждаться отдельно с заинтересованными в них странами”, - сказал он.

Премьер отметил, что Украина в этом вопросе действует законно и прозрачно.

Он также выразил убеждение в том, что намерения Украины пересмотреть тарифы на 371 товарную позицию не могут повлиять на баланс международной торговли.

“Наше обращение даже теоретически не может разрушить баланс мировой торговли, которая знает случаи пересмотра не то что нескольких сотен тарифных линий, а даже целых тарифных расписаний. То, что делает Украина - это не прецедент, в чем нас пытаются убедить, а рутинное применение норм ВТО для осуществления своей национальной торговой политики”, - сказал Азаров.

“Баланс мировой торговли может разрушить как раз введение вето на изменения”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Украина обратилась в ВТО с нотификацией о намерении пересмотреть потенциальные тарифы на импорт товаров по 371 товарной позиции.

ЕС неоднократно подвергал критике это решение Украины, в том числе в свете завершения переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

В Еврокомиссии опасаются, что решение по Украине может стать прецедентом для других членов ВТО, прежде всего, России и Китая.