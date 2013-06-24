МИД рекомендует украинцам не посещать Пакистан

Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует украинцам не посещать Пакистан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге и.о. председателя Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

“МИД настоятельно рекомендует отказаться от посещения Пакистана, в том числе туристам”, - сказал Перебийнис.

В то же время он отметил, что если такое посещение необходимо, нужно передавать контактные данные и информацию о местонахождении в украинское посольство в Пакистане.

Перебийнис отметил, что на данное время невозможно точно сказать, сколько украинских граждан находится в Пакистане. Потому что туристы очень редко информируют посольство о своем пребывании в Пакистане.

В то же время, комментируя информацию относительно задержания лиц, подозреваемых в совершении теракта против украинцев, Перебийнис отметил, что официально пакистанская власть не информировала посольство Украины о задержании. “Такой дерзкий теракт в районе, который раньше считался безопасным для туристов, совершен впервые”, - отметил представитель МИД.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в Пакистане вооруженные боевики ворвались в базовый лагерь альпинистов в провинции Гилгит-Балтистан на территории спорного региона Кашмир и расстреляли международную группу туристов. Руководитель харьковского клуба альпинистов Геннадий Копейка сообщил, что из харьковской экспедиции погибли трое альпинистов. Среди убитых – руководитель харьковской группы Игорь Свергун. Также погибли Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.