Украина выполнит все свои обязательства перед Евросоюзом - Азаров

Украина выполнит все взятые на себя обязательства для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на пресс-конференции после заседания Совета по сотрудничеству Украина-ЕС в Люксембурге. Он отметил, что после сегодняшних переговоров есть уверенность в том, что Украина и ЕС в своем сотрудничестве движутся в правильном направлении.

«Я думаю, что самое главное, что есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении. И Украина демонстрирует достаточно серьезное продвижение в этой области», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что для подписания соглашения об ассоциации Украине необходимо еще провести определенную работу.

«Осталось немало сделать, но у нас есть уверенность, что мы выполним то, что взяли на себя. Еще раз подчеркиваю, что все, что мы взяли на себя, это прежде всего те реформы, которые мы должны реализовать в интересах Украины и в интересах украинского народа. И именно это вселяет уверенность, что мы это сделаем», - сказал Азаров.

Он также отметил, что сегодняшние переговоры прошли «в откровенном, прагматичном и конструктивном» духе. Были обсуждены все темы, по которым возникали какие-либо вопросы у европейской стороны.

Отвечая на вопрос о том, что Евросоюз в последнее время некоторым образом торопит Украину в плане выполнения условий для подписания соглашения, и все чаще и чаще показывает «на часы», Азаров заявил, что у него есть свои часы, по которым он отслеживает время.

«У меня свои часы на руке есть», - сказал Азаров, указав пальцем на свои наручные часы.