Комиссар Фюле отмечает, что у ЕС нет плана "Б" в отношениях с Украиной

Люксембург. Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле отмечает, что нет плана "Б" в отношениях с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фюле заявил на пресс-конференции в Люксембурге после завершения заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС.

"Нет плана "Б", если мы потеряем цель Вильнюса (Вильнюсского саммита "Восточного партнерства"- УНИАН)", - сказал комиссар.

Он отметил, что Украина уже многое сделала в исполнении критериев, определенных Советом иностранных дел ЕС в декабре 2012 года для подписания соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

Среди таких позитивных шагов комиссар назвал помилование бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, восстановление в правах бывшего министра окружающей среды Георгия Филипчука, разработку изменений в Конституцию, которые, в целом, были положительно оценены Венецианской комиссией.

Вместе с тем, комиссар отметил, что многое остается сделать.

"Время бежит очень быстро", - сказал комиссар.

Он отметил, что на сегодня существует потребность в четкой стратегии по решению вопроса избирательного правосудия и призвал Киев тесно сотрудничать в этом вопросе с мониторинговой миссией Европарламента во главе с Пэтом Коксом и Александром Квасьневским.

"Кроме того, нужны судебные реформы для предупреждения повторения таких случаев", - отметил Фюле.

Он подчеркнул, что одна из ключевых правовых реформ должно касаться Генеральной прокуратуры.

Кроме того, комиссар обратил внимание на необходимость проведения всесторонней дискуссии с привлечением всех заинтересованных сторон по законодательству о выборах, а также - с учетом замечаний, высказанных в общей позиции ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии.

Фюле также призвал украинского премьер-министра создать атмосферу, благоприятную для подписания соглашения об ассоциации, а украинскую оппозицию - к конструктивному сотрудничеству с властью в вопросах европейской повестки дня.