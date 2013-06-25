ЕС начал разработку стратегического виденья для “Восточного партнерства” после 2013 года
Люксембург. Европейский Союз начал разработку стратегического виденья для “Восточного партнерства” после 2013 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на пресс-конференции в Люксембурге Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон после завершения заседания Совета иностранных дел ЕС.
“Вильнюс – это не конец.... Мы начали думать о том, что будет дальше, есть некоторые прекрасные идеи”, - сказала Эштон.
Она отметила, что на сегодняшний день министры иностранных дел ЕС больше сфокусированы на запланированный на конец ноября в Вильнюсе саммит “Восточного партнерства”, однако уже на следующей встрече планируют начать обсуждение возможных новых целей для стран-участниц этой программы на период после 2013 года.
Верховный представитель ЕС также выразила убеждение, что саммит “Восточного партнерства” даст возможность продемонстрировать углубление отношений со странами-соседями ЕС.
“Мы реально хотим, чтобы это был большой и успешный саммит”, - сказала Эштон.
В то же время, она отметила, что многое будет зависеть в этом плане от стран-партнеров.