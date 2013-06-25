Азаров: Украина выполнит все взятые на себя обязательства перед Евросоюзом

Украина выполнит все взятые на себя обязательства для подписания Соглашения об ассоциации в ноябре текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на пресс-конференции после заседания Совета по сотрудничеству Украина-ЕС в Люксембурге. Он отметил, что после переговоров есть уверенность в том, что Украина и ЕС в своем сотрудничестве движутся в правильном направлении.

«Я думаю, что самое главное, что есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении. И Украина демонстрирует достаточно серьезное продвижение в этой области», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что для подписания соглашения об ассоциации Украине необходимо еще провести определенную работу.

«Осталось немало сделать, но у нас есть уверенность, что мы выполним то, что взяли на себя. Еще раз подчеркиваю, что все, что мы взяли на себя, это прежде всего те реформы, которые мы должны реализовать в интересах Украины и в интересах украинского народа. И именно это вселяет уверенность, что мы это сделаем», - сказал Азаров.

Он также отметил, что переговоры прошли «в откровенном, прагматичном и конструктивном» духе. Были обсуждены все темы, по которым возникали какие-либо вопросы у европейской стороны.

Отвечая на вопрос о том, что Евросоюз в последнее время некоторым образом торопит Украину в плане выполнения условий для подписания соглашения, и все чаще и чаще показывает «на часы», Азаров заявил, что у него есть свои часы, по которым он отслеживает время.

«У меня свои часы на руке есть», - сказал Азаров, указав пальцем на свои наручные часы.

Кроме того, Азаров заявил, что Украина благодарна Европейскому Союзу за поддержку в вопросе обеспечения энергетической независимости страны.

«В процессе переговоров мы также остановились на вопросах энергетической независимости Украины и ее роли в формировании энергетического рынка Европы. Мы благодарны Европейской комиссии и Европейскому Союзу за поддержку Украины в реализации этих целей», - сказал Азаров.

Он также отметил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос о создании энергетического хаба.

«Господин Фюле такое выражение употребил, которое мне очень понравилось — превратить Украину в энергетический хаб Европы», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, в начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

30 мая генеральный секретарь Европейского союза газовой промышленности («Еврогаз») Беате Раабе заявила, що в «Еврогазе» считают интересной идею Украины создать газовый хаб.

Справка УНИАН. Главными целями деятельности Европейского союза газовой промышленности «Еврогаз» является содействие развитию европейского газового рынка, расширение международного сотрудничества в газовой отрасли, обеспечение интересов европейских компаний в вопросах поставок, продажи и хранения природного газа.