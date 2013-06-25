Россия хочет видеть Украину деятельным участником евразийской интеграции - глава Госдумы

Москва. Россия хочет видеть Украину деятельным участником евразийской интеграции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин заявил на международной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы».

«Мы не скрываем, что хотели бы видеть Украину в числе деятельных и ответственных участников происходящих на пространстве СНГ процессов интеграции. Как известно, Украина стала третьей страной после России и Беларуси, ратифицировавшей договор о зоне свободной торговли СНГ, что позволило договору вступить в силу», - сказал Нарышкин.

Он заявил, что российская сторона открыто говорит с украинскими партнерами об участии Украины в евразийском интеграционном проекте, рассказывает о его преимуществах, спорит и приводит аргументы и цифры. При этом Нарышкин подчеркнул, что решение должна принимать Украина.

По его словам, статус наблюдателя Украины в Евразийской экономической комиссии является важным шагом достижения нового уровня сотрудничества с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Нарышкин заявил, что противники участия Украины в Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве постоянно противопоставляют европейскую и евразийскую интеграцию.

«Я неоднократно говорил, что европейская интеграция является в исторической перспективе частью глобальной евразийской интеграции, подобно тому, что Европа является частью огромного евразийского пространства. Не говоря о том, что наши страны стремятся к гармонизации интеграционных процессов и в Европе, и в Евразии, к созданию общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока», - сказал глава Госдумы.

При этом он заявил, что ряд политиков и чиновников на Западе стараются помешать расширению и укреплению евразийской интеграции, что является вмешательством во внутренние дела суверенных государств.

Нарышкин заверил, что евразийская интеграции строится на строгом соблюдении суверенитета и полного равенства при принятии решений.

По его словам, в российском обществе выступают за максимально широкие отношения с Украиной во всех без исключения сферах экономики, политики, международных дел и в гуманитарной сфере.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина может присоединиться к большинству документов, которые регламентируют работу Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В то же время, Украина планирует подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите в Вильнюсе.

ЕЭК создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.