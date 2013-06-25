Украина может отменить спецпошлины на импорт автомобилей

Люксембург. Украина может отменить действия ограничительных мер для импорта товаров, в частности, легковых автомобилей, после улучшения ситуации с платежным балансом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов Люксембурга.

«Ограничительные меры носят временный характер. После сбалансирования ситуации с платежным балансом мы пойдем на отмену», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины были введены сроком на 3 года.

Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко в июне заявил, что Украина готова пойти на обсуждение и пересмотр спецпошлин на импорт автомобилей, если это будет одним из условий подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Справка УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,747 млрд долл., в то время как по итогам января-апреля прошлого года дефицит платежного баланса составлял 61 млн долл. Дефицит текущего счета в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 20% - до 2,428 млрд долл. Профицит финансового счета в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 74% - до 1,6 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что правительство ожидает снижение дефицита текущего счета платежного баланса в 2013 году до 7% ВВП.