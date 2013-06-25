Берлускони приговорен к cеми годам тюремного заключения

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони приговорен к 7 годам заключения за превышение служебных полномочий и секс с несовершеннолетней, сообщает Reuters.

Хотя Берлускони не придется сидеть в тюрьме, пока не исчерпаны возможности для апелляций, что может затянуть процесс на годы, решение суда вызвало недовольство членов его правоцентристской партии, поставивших под сомнение необходимость участия в нестабильном коалиционном правительстве.

Сам 76-летний медиамагнат выразил возмущение вердиктом и назвал его политически мотивированным, преследующим цель вытолкнуть его из политики. "Я намерен сопротивляться этому преследованию, потому что я полностью невиновен и не хочу выходить из боя за то, чтобы сделать Италию по-настоящему свободной и справедливой страной", - сказал он в заявлении.