Премьер Грузии не исключает ареста президента Саакашвили - СМИ

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявил израильским СМИ, что не желает ареста президента страны Михаила Саакашвили, однако не исключает, что это может произойти после президентских выборов 2013 года.

"Саакашвили был ответственным лицом, он сам принимал решения. Я не хочу, что бы его арестовали, но ничего не исключено. Существует прокуратура, суд и все равны перед законом. Я не намерен проводить с ним переговоры", - заявил Иванишвили во вторник, 25 июня.

Минюст, премьер и главный прокурор не раз ранее заявляли, что президента Грузии могут вызвать на допрос в рамках расследования разных дел.

По итогам парламентских выборов в октябре 2012 года победила коалиция "Грузинская мечта"во главе с лидером Бидзиной Иванишвили, а бывшая правящая партия президента "Единое национальное движение"перешла в оппозицию. Однако Саакашвили сохранил за собой президентский пост, хотя его влияние в стране значительно уменьшилось.

Президентский срок Саакашвили истекает 20 января 2013 года - ровно через пять лет после его инаугурации, поскольку, по действующей конституции страны, президент избирается сроком на пять лет, передает РИА "Новости".

Согласно изменениям, внесенным в Основной закон парламентом прошлого созыва (когда большинство там составляли представители "Единого нацдвижения"), президентские выборы должны состояться в октябре 2013 года.