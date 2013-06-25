В Чехии вновь возникла угроза наводнения

В результате ливневых дождей, идущих в Чехии уже третий день, в стране вновь возникла угроза наводнения.

Предупреждение об этом распространил здесь сегодня чешский гидрометеорологический институт, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно имеющимся данным, только за понедельник на большей части территории страны выпало до 40 мм осадков, из-за чего вновь стали выходить из берегов реки и озера. В 16 населенных пунктах объявлена первая (самая низкая) степень опасности, а в городах Хрудимск и Новоградка - третья (высшая) степень.

Вновь стала разливаться река Сазава, воды которой несколько дней назад вошли в берега после наводнения в первой половине июня. В результате снова затопленными оказались сады, участки прибрежного леса и части автодорог.

В Праге сегодня собрался на заседание кризисный штаб. Его участники констатировали, что угрозы наводнения в столице не существует, однако сообщили, что соответствующие службы будут вести круглосуточный мониторинг уровня Влтавы и других рек, протекающих в окрестностях города.

По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны дожди будут продолжаться до вечера среды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики предупреждают - на украинском участке Дуная началось формирование максимального уровня паводка