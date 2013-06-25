Новое правительство Греции приняло присягу

Новое правительство Греции, состав которого был объявлен накануне вечером, приведено к присяге.

Церемония проходила в президентском дворце в присутствии президента Республики Каролоса Папульяса, ее транслировали в прямом эфире частные телеканалы, сообщает РИА Новости.

Члены Кабинета министров поклялись Святой Троицей соблюдать конституцию и законы, служить интересам народа. После присяги правительство соберется на первое заседание в полном составе.

Предыдущий состав правительства проработал ровно год. 21 июня младший партнер по коалиции в Греции, партия ДИМАР (Демократические левые), сообщила о выходе из правительства из-за отказа кабинета отменить решение о закрытии гостелевидения и радио. Премьер Антонис Самарас заявил, что правительство доработает до конца четырехлетний срок, несмотря на отказ ДИМАР поддержать его решения.

У правящей двухпартийной коалиции осталось 153 из 300 мест в парламенте. Для принятия решений требуется 151 голос. Партия "Новая демократия" (НД), лидером которой является Самарас, располагает 125 мандатами, у соцпартии ПАСОК - 28 мест. Теперь роль младшего партнера по коалиции резко возрастает.

Это нашло отражение в новом составе - лидер ПАСОК Эвангелос (Вангелис) Венизелос получил пост вице-премьера и главы МИД. Но два важных министерства, которые возглавляли представители ДИМАР, - юстиции и административных реформ, - достались "Новой демократии". У ПАСОК в кабинете 11 мест, у "Новой демократии" 30. Экономический блок правительства остался без изменений - главой Минфина вновь назначен Яннис Стурнарас, сохранили места и его замы. Экономической команде предстоит продолжить переговоры с тройкой и проводить неолиберальные реформы, которые уже привели к политиздержкам.

Главой Министерства административной реформы стал Кириакос Мицотакис. Он известен либеральными взглядами и как сторонник небольшого госсектора. Введена должность замминистра, отвечающего за общественное телерадиовещание, на нее назначен Пантелис Капсис.