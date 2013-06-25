В МВФ ожидают конкретных действий от правительства Украины

Первый заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Девид Липтон заявляет, что МВФ ожидает конкретных действий от правительства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал во время встречи с председателем политсовета ВО «Батькивщина», председателем фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.

Во время встречи было обсуждено нынешнее экономическое положение Украины, и Яценюк отметил, что сегодня вопрос финансовой стабильности страны является сверхважным.

По его словам, в Украине есть все признаки экономической рецессии, а именно - нулевой рост ВВП, существенное 10-процентное падение промышленного производства, нулевая инфляция, которая означает не контроль над ценами, а падение потребления и покупательной способности, и невероятный рост государственного долга - почти двукратный за последние два года.

Яценюк назвал важным сотрудничество правительства с МВФ. «Без программы МВФ Украине будет сложно стабилизировать экономическую ситуацию», - сказал он.

Он считает, что МВФ должен выставить четкие критерии для получения Украиной кредита. «Наша позиция: необходима программа с усиленными требованиями, в первую очередь в части реальных действий по борьбе с коррупцией, а также повышения конкурентоспособности экономики Украины, в том числе преодоления негативного сальдо текущего счета платежного баланса», - подчеркнул Яценюк.

«Правительство должно представить четкую и понятную программу действий стабилизации экономики», - отметил Яценюк.

По его словам, «фондировать коррупционное правительство нельзя», поэтому правительство Украины должно начать бороться с коррупцией, показать реальный план, и это должно быть одним из ключевых требований МВФ. «Не столько важен вопрос поднятия тарифов, как вопрос борьбы с коррупцией в Украине и выполнение реальных реформ по стабилизации экономики», - подчеркнул Яценюк.

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