Премьер-министром Чехии назначен бывший министр финансов Руснок

Бывший министр финансов Чехии Иржи Руснок назначен новым премьер-министром страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рейтер»

В 2001-2003 годах Руснок занимал пост министра финансов и промышленности.

Экс-премьер Петр Нечас в начале прошлой недели вручил официальную просьбу об отставке Президенту Милошу Земану после громкого скандала, связанного с ближайшими сотрудниками главы правительства.

Прокуратура Чехии ранее предъявила обвинения семерым задержанным в ходе обысков в госучреждениях, в том числе главе секретариата премьера Яне Нагиовой и двум сотрудникам военной разведки. Полиция 13 июня задержала Нагиову, а также ряд политиков, близких к правящей Гражданской демократической партии.