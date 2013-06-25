Премьер-министром Чехии назначен бывший министр финансов Руснок
17:55, 25 июня 2013Разное
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Бывший министр финансов Чехии Иржи Руснок назначен новым премьер-министром страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Рейтер»
В 2001-2003 годах Руснок занимал пост министра финансов и промышленности.
Экс-премьер Петр Нечас в начале прошлой недели вручил официальную просьбу об отставке Президенту Милошу Земану после громкого скандала, связанного с ближайшими сотрудниками главы правительства.
Прокуратура Чехии ранее предъявила обвинения семерым задержанным в ходе обысков в госучреждениях, в том числе главе секретариата премьера Яне Нагиовой и двум сотрудникам военной разведки. Полиция 13 июня задержала Нагиову, а также ряд политиков, близких к правящей Гражданской демократической партии.
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