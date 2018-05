Анонс на 26 июня

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра обороны Павла Лебедева, министра юстиции Александра Лавриновича.

10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Силовые структуры организуют обыски с целью наживы?". Речь пойдет о вопиющей ситуации, в которой оказался канадский инвестор. Канадская компания, которую он возглавляет, является основателем в Украине крупного международного охранного агентства, предоставляющего охранные услуги известным политикам, предприятиям и бизнесменам Украины. Недавно, представители силовых структур появились одновременно в квартирах гражданина Канады, его жены, главного редактора известного украинского журнала и в офисе компании с иностранными инвестициями. Основанием для обыска было постановление следственного судьи одного из районов г.Киева, а целью обыска - средства незаконного видеонаблюдения, которые якобы проходят вещественными доказательствами по делу, где иностранный инвестор, по данным силовиков является свидетелем. Свидетелем чего и по какому именно делу, от иностранца скрывают до сих пор, а незаконных средств видеонаблюдения так и не нашли. В то же время результатом обыска стало незаконное изъятие личных вещей и исчезновение крупной денежной суммы. В чьих интересах проводятся такие "заказные" обыски? Это уничтожение конкурентов или реализация общей политики по уничтожению компаний с иностранными инвестициями в конкретной области? Чего боятся руководители силовых органов со стороны иностранных инвесторов? О развитии событий и возможных последствиях, о нарушении элементарных человеческих прав иностранного инвестора в Украине, о судебном произволе, безнаказанности чиновников и силовых структур, угрозахи беззакониях, расскажут участники пресс-конференции. К участию приглашены: известные адвокаты, представители посольства Канады в Украине, представители Службы безопасности Украины и представители ведущих политических сил Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 067 113 29 28, 099 775 20 74.

* Пресс-конференция на тему: «Крупнейшие игроки рынка делового туризма объявят о проведении MICE forum 2014 в Украине». Компания BTL, «Премьер Палас», и МАУ намерены раскрыть потенциал Украины в деловом туризме для других стран и организуют первый MICE forum 2014. Участники - представители компаний: BTL - Наталья Полянская, коммерческий директор Елена Мазниченко, директор по развитию MICE (деловой туризм) отель «Премьер Палас» - Наталья Романив, PR-менеджер; представитель МАУ.

* Пресс-конференция на тему: «Пластиковые карты и ограничения расчетов наличными: что будет?». Участники: начальник департамента карточного бизнеса АО «ЕВРОГАЗБАНК» Владимир Лосев и экс-заместитель главы НБУ Сергей Яременко.

* Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и замглавы КГГА Михаила Кучука.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Что ожидает туристический бизнес Египта в этом сезоне?». Туроператор Join UP!, один из лидеров на туристическом рынке Украины, в этом сезоне вводит в свой пакет новое направление - туры в Египет с широкой полетной программой и большим выбором эксклюзивных для Украины гостиниц с возможностью моментального подтверждения номеров. Сейчас Египет остается одной из самых желанных стран для отдыха среди украинских туристов. Даже несмотря на довольно зыбкую политическую ситуацию, которая длится уже несколько лет, поток туристов в эту страну уменьшился незначительно, и связано это в основном не с социально-политическими событиями, а с повышением заинтересованности украинских туристов и в других направлениях. Сейчас в пятерку лидеров стран, в которые едут отдыхать наши соотечественники входят Турция, Египет, Болгария, ОАЭ и Греция. Вопросы: Почему туроператор Join UP! решил добавить в свой пакет новое высококонкурентное направление? Какова в целом ситуация на туристическом рынке Египта - взгляд инсайдеров. Сколько стоит отдохнуть всей семьей в Египте? Безопасно ли отдыхать сейчас в Египте? Участники: генеральный директор компании Join UP! Юрий Альба; коммерческим директор Join UP Александр Альба, представители принимающей стороны в Египте - Flash Group, президент Mr. Amgad Hassoun, вице-президент Britta Hoff и операционный менеджер Mr. Magdy Samir (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 097 395 24 96.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги работы Верховной Рады: КПД «на нулях». Участники: народные депутаты - представитель фракции Компартии Украины Александр Присяжнюк, представитель фракции Партии регионов Михаил Чечетов, представитель фракции «УДАР» Оксана Продан, представитель фракции «Батьківщина» Сергей Пашинский.

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя Государственной судебной администрации Украины Руслана Кирилюка и генерального директора ГП «Информационные судебные системы» Леонида Богданова посвященная внедрению в Украине инновационного проекта «Электронный суд». Проект реализуется в рамках создания и совершенствования Единой судебной информационной системы Украины. Основной принцип проекта заключается в налаживании процесса оперативного обмена информацией в электронном виде между судебными учреждениями, участниками судебного процесса, а также другими государственными структурами с целью обеспечения справедливого и беспристрастного правосудия в Украине. Во время пресс-конференции состоится презентация проекта «Электронный суд» в Украине; ознакомление с системой Делопроизводства суда (через удаленный терминал, который будет установлен в зале проведения пресс-конференции) и др. Аккредитованные представители СМИ смогут получить тестовое SMS-сообщение и образец процессуального документа по электронной почте (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 277-76-68, (044) 277-76-69, ignatchenko@court.gov.ua

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «ОО «Такси столицы» разработала действенный механизм борьбы с «крышеванием» нелегального рынка такси Украины». Будут обсуждаться острые вопросы, которые сегодня волнуют водителей и пассажиров такси, в частности: бездействие Мининфраструктуры по реформированию рынка такси в Украине заставляет отечественных перевозчиков выйти на всеукраинскую забастовку; монополизация рынка такси теневыми посредниками уничтожает рынок такси в Украине, лишает достойного заработка водителей такси и лишает пассажиров возможности получения качественных и безопасных услуг; ОО «Такси столицы» разработала первый в Украине социальный проект, который очистит рынок такси от нелегальных посредников и «крышевания». К участию в пресс-конференции приглашены: председатель Комитета ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Александра Кужель, директор Департамента автомобильного транспорта Мининфраструктуры Дмитрий Петухов и др.. Участники пресс-конференции: сопредседатель общественной организации «Такси столицы» Денис Садоха; президент автоклуба «Fiesta Club UA» Алексей Мкртчян и др.. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

