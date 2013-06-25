ТОП-10 (25 июня)

Информация о блокировании «Газпромом» поставок газа через Словакию «в определенной мере» верна - Ставицкий

Украина увеличит мощности подземных хранилищ газа на 43 млрд кубометров

Компания ВЕТЭК начала поставки газа из Европы по венгерскому маршруту

Украина может отменить спецпошлины на импорт автомобилей

Италии вскоре может понадобиться помощь Евросоюза

Госдолг Украины в мае снизился на 1% - до 68,579 млрд долл.

Минфин привлек в госбюджет 1,039 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 25 июня

В России нелегально работают около миллиона украинцев

"Индустриальный союз Донбасса" задолжал иностранным банкам 2,5 млрд долл.

Останавливать деятельность предприятия в Украине теперь может только суд

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Информация о блокировании «Газпромом» поставок газа через Словакию «в определенной мере» верна - Ставицкий

Информация о блокировании российским газовым монополистом «Газпромом» поставок газа в Украину через Словакию «в определенной мере» верна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

При этом он не дал абсолютного подтверждения тому, что «Газпром» блокирует поставки газа в Украину через Словакию.

«Я это окончательно не прокомментирую, но в определенной мере эта информация верна», - сказал Ставицкий.

Как сообщали СМИ, ранее представители компании RWE в интервью одному из украинских изданий дали понять, что началу промышленных поставок газа через территорию Словакии препятствует "Газпром".

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Виктора Януковича, Украина будет искать альтернативные пути поставок газа, если ей не удастся договориться с Россией о рыночной цене на это топливо. При этом он подчеркнул, что Украине придется искать альтернативные источники и сокращать объемы поставок российского газа, потому что нынешнюю цену на газ украинская экономика может не выдержать.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Европейский Союз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

Напомним, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

Справка УНИАН. C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал «Нафтогазу Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

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Украина увеличит мощности подземных хранилищ газа на 43 млрд кубометров

Украина планирует увеличить мощности отечественных подземных хранилищ газа (ПХГ) на 43 млрд кубометров - до 75 млрд кубометров за счет расширения мощностей действующих ПХГ в районе западной Украины и строительства новых в центральной части страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

По его словам, мощность существующих ПХГ может быть расширена с 32 до 55 млрд кубометров, а мощность новых ПХГ может составить 10-20 млрд кубометров.

«Расширение мощности существующих возможно до 55 млрд кубометров. Это только за счет хранилищ в западной Украине. Также у нас есть геологическая возможность сделать хранилища в центральной части. Это Харьковская, Полтавская области», - сказал Ставицкий.

Он также сообщил, что вопрос о строительстве новых ПХГ находится в стадии изучения. Предполагаемая мощность новых ПХГ составит 10-20 млрд кубометров «Сейчас специалисты изучают этот вопрос. Минимум 10-20 млрд кубометров (предполагаемая мощность этих хранилищ — УНИАН)», - сказал Ставицкий.

Напомним, в апреле текущего года Ставицкий сообщил, что ряд европейских стран заинтересованы в использовании украинских подземных хранилищ природного газа. В свою очередь, по информации заместителя главы правления НАК “Нафтогаз Украины” Вадима Чупруна, Украина предлагает иностранным компаниям хранение газа в своих подземных хранилищах по ценам, в несколько раз ниже европейских.

Справка УНИАН. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

Дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 32 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Компания ВЕТЭК начала поставки газа из Европы по венгерскому маршруту

Компания ВЕТЭК в июне начала поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Эта компания в июне уже ведет по венгерскому маршруту поставки природного газа», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, ранее Ставицкий заявил, что он не исключает, что появятся новые компании, которые смогут закупать газ в России и поставлять его в Украину.

Согласно сообщениям в СМИ, компания ВЕТЭК на данный момент ведет переговоры с различными поставщиками газа, в том числе и российскими, об импорте природного газа в Украину.

Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Ранее ВЕТЭК вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Основным акционером группы компаний «Газ Украина» является Сергей Курченко, получивший широкую известность в СМИ в связи с покупкой в конце 2012 года у харьковского бизнесмена Александра Ярославского футбольного клуба «Металлист» за 300 млн долл.

По информации, ранее размещенной на официальном сайте ФК «Металлист», сейчас группа компаний «Газ Украина» включает структуры, занимающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефтепродуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, строительством и другими направлениями. Годовой оборот группы составляет около 10 млрд долл.

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Украина может отменить спецпошлины на импорт автомобилей

Украина может отменить действия ограничительных мер для импорта товаров, в частности, легковых автомобилей, после улучшения ситуации с платежным балансом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе встречи с представителями деловых кругов Люксембурга.

«Ограничительные меры носят временный характер. После сбалансирования ситуации с платежным балансом мы пойдем на отмену», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см. Спецпошлины были введены сроком на 3 года.

Вместе с тем, заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко в июне заявил, что Украина готова пойти на обсуждение и пересмотр спецпошлин на импорт автомобилей, если это будет одним из условий подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Справка УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,747 млрд долл., в то время как по итогам января-апреля прошлого года дефицит платежного баланса составлял 61 млн долл. Дефицит текущего счета в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 20% - до 2,428 млрд долл. Профицит финансового счета в январе-апреле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 74% - до 1,6 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Ранее первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов заявил, что правительство ожидает снижение дефицита текущего счета платежного баланса в 2013 году до 7% ВВП.

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Италии вскоре может понадобиться помощь Евросоюза

Италии, вероятно, понадобится пакет помощи ЕС в течение шести месяцев, поскольку страна сползает в глубокий экономический кризис и кредитный кризис распространяется на крупные компании. Такой прогноз приводит второй по величине банк Италии Mediobanca.

Индекс риска неплатежеспособности для Италии уже вызывает опасения на фоне роста стоимости заимствований, сообщают Вести.Ру со ссылкой на The Telegraph.

Банк отмечает, что ситуация в экономике Италии не улучшилась за последний квартал, а скорее наоборот. Доклад предупреждает, что Италии придется прибегнуть к внешней помощи, в связи с тем что она не может рассчитывать на низкую стоимость заимствований и более активное восстановление экономики.

Госдолг Италии в 2,1 трлн евро является третьим по величине в мире после США и Японии. Любой серьезный стресс на долговых рынках грозит усилением кризиса еврозоны. Возможно, начало этому уже положено, после того как Федеральная резервная система США сигнализировала на прошлой неделе, что начнет изымать долларовую ликвидность из глобальной системы.

Доходность 10-летних облигаций Италии выросла до 4,8%, что на 100 базисных пунктов выше по сравнению с майским уровнем, когда ФРС США начала говорить о возможном ужесточении политики. Mediobanca выражает особую обеспокоенность по поводу разрыва, который возник между доходностью краткосрочных векселей и долгосрочных облигаций.

Векселя с погашением 31 июля торгуются с доходностью 0,48%, тогда как доходность облигаций с аналогичным сроком погашения составляет 0,74%. Причина такой разницы в том, что векселя защищены от реструктуризации долга.

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Госдолг Украины в мае снизился на 1% - до 68,579 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за май 2013 года снизилась на 656 млн долл., или на 0,95%, - до 68,579 млрд долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, с начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,084 млрд долл., или на 6,33%.

В гривневом эквиваленте в мае общая сумма госдолга снизилась на 5,239 млрд грн или на 0,95% - до 548,154 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в мае текущего года снизился на 1,483 млрд долл. или на 3,79% - до 37,680 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 827 млн долл. или на 2,75% - до 30,899 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в мае вырос на 160 млн долл. или на 0,29% - до 55,350 млрд долл., при этом внешний госдолг снизился на 370 млн долл. или на 2,43% - до 26,877 млрд долл., внутренний - вырос на 830 млн долл. или на 3% - до 28,473 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в мае снизилась на 815 млн долл. или на 5,8% - до 13,229 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 10,803 млрд долл., гарантированный внутренний - 2,426 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл., с начала года рост составил 7,4%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

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Минфин привлек в госбюджет 1,039 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 25 июня

Министерство финансов Украины во вторник, 25 июня, привлекло в государственный бюджет 1,039 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 327,809 млн грн, удовлетворив обе поданные заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, и 711,242 млн грн, удовлетворив одну поданную заявку на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.

Как сообщил Минфин, по результатам проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,039 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах согласно Бюджетному кодексу Украины и Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 20 июня на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 1,165 млрд грн, 18 июня - 476,545 млн грн, 11 июня - 1,541 млрд грн, 4 июня - 116,368 млн грн и 20,922 млн долл.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 25 июня 2013 годаы объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 226,875 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 128,721 млрд грн, в собственности банков - 84,546 млрд грн, нерезидентов - 5,331 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 25 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 74,440 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,458 млрд грн.

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В России нелегально работают около миллиона украинцев

Москва. В России около миллиона граждан Украины работают нелегально, из них 700 тыс. - кандидаты на автоматическое запрещение въезда сроком на три года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский сообщил на международной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы», проходящей в Москве.

«На сегодняшний день на российской территории находится около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться. Получается, что более чем миллион граждан Украины работают без соответствующего оформления документов», - сказал Ромодановский.

При этом он напомнил, что в России ведется работа по ужесточению наказаний за нарушение миграционного законодательства.

«Законодательством предусмотрены штрафы, выдворение, лишение свободы на срок до 4 лет. В начале этого года начали действовать правила, согласно которым иностранный гражданин, не уведомивший миграционную службу в течение 120 суток с момента выезда из РФ, получает закрытие въезда на три года. Это делается автоматически. Мы сегодня имеем порядка 750 тыс. граждан Украины, которые являются кандидатами на закрытие въезда», - подчеркнул Ромодановский.

По его словам, в среднем украинцы в России зарабатывают более 1 тыс. долларов в месяц.

Он сообщил, что в последние пять лет ежегодно увеличивается количество граждан Украины, въезжающих на территорию России. В частности, в 2012 году было зафиксировано 10 млн въездов граждан Украины – их совершили более 3 млн человек. Глава ФМС пояснил, что в течение года гражданин может осуществить несколько пересечений границы.

Ромодановский считает необходимым бороться совместно с незаконной миграцией.

По его словам, одними запретительными мерами проблему не решить, поэтому необходимо наладить организованное привлечение рабочих из стран СНГ, в том числе из Украины.

«Мы готовы к диалогу по данному вопросу, но на сегодняшний день у нас нет понимания, к какому органу исполнительной власти Украины отнесено данное направление работы», - сказал он и напомнил, что в России созданы инструменты для легального трудоустройства.

По словам Ромодановского, Украина должна вести информационную кампанию и объяснять своим гражданам их права и обязанности в России.

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"Индустриальный союз Донбасса" задолжал иностранным банкам 2,5 млрд долл.

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк) имеет кредитную задолженность в размере 2,5 млрд долл. . Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель совета директоров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Сергей Тарута.

"У корпорации большие кредиты. Если говорить о консолидированной задолженности, в том числе с учетом наших венгерских и польских предприятий - она составляет около 2,5 млрд долл. Это только перед западными банками", - сказал он, отметив, что корпорация планирует реструктуризировать свою кредитную задолженность.

Вместе с тем, по словам Таруты, кредитная задолженность ИСД перед украинскими банками составляет около 100 млн долл.

Он также отметил, что одной из основных причин, по которой ИСД вынуждена вести переговоры о реструктуризации кредитной задолженности, является задолженность государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).

"У нас есть большая проблема накопившегося в прошлом периоде НДС. Это большая цифра, которая превышает 0,5 млрд долларов. Мы ищем возможность погашения накопившейся задолженности вместе с Министерствами финансов, доходов и экономики ", - подчеркнул Тарута.

Как сообщал УНИАН, "Индустриальный Союз Донбасса" инвестировал в энергосберегающий проект Алчевского меткомбината 675 млн долл.

Алчевский металлургический комбинат, который входит в состав корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД), 20 июня запустил в промышленную эксплуатацию газотурбинную электростанцию комбинированного цикла (ГТЭС) мощностью 303 МВт.

Справка УНИАН. Крупнейшими акционерами «Индустриального союза Донбасса» с начала 2010 года являются консорциум инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным (50% плюс две акции) и украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

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Останавливать деятельность предприятия в Украине теперь может только суд

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения ограничений в осуществлении хозяйственной деятельности», которым внедряется новый подход к применению контролирующими органами мер реагирования к субъектам ведения хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Данный закон был разработан и внесен в Верховную Раду по инициативе Президента во исполнение решения Комитета по экономическим реформам, с целью дальнейшего дерегулирования и упрощения условий ведения бизнеса, отметили в пресс-службе.

По закону, контролирующий орган не имеет права без решения суда остановить деятельность предприятия. Если контролирующий орган выносит решение о применении других мероприятий реагирования по результатам проверок (например, о применение штрафных санкций, вынесении предписаний об устранении недостатков и тому подобное), то он обязан обратиться в суд для подтверждения такого решения. Эти случаи будут установлены отраслевыми законами.

То есть, предприниматели освобождаются от обременительных процедур обжалования в судах принятых решений о наложении санкций, отмечается в сообщении. Такой подход вводится в действие с 1 июля 2013 года.

«Таким образом, с принятием закона предприниматели ограждены от применения к ним контролирующими органами неадекватных мер», - подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Также законом отменяется внедрение нового направления экспертизы проектов строительства; органы пожарного надзора лишаются права принимать участие в проведении экспертизы проектов строительства, поскольку такая экспертиза осуществляется экспертными организациями; отменяется необходимость представления декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности относительно объектов строительства, которые введены в эксплуатацию, а также относительно объектов, на которые раньше органы пожарного надзора выдали соответствующее разрешение.

Данный закон упростит условия ведения бизнеса в Украине, и будет способствовать улучшению предпринимательского климата, будет стимулировать привлечение в экономику внутренних и внешних инвестиций, отмечается в сообщении.

УНИАН