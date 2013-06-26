Проблема доверия является главной во взаимоотношениях Украины и РФ - Порошенко

Основной проблемой в отношениях Украины и России на сегодня является нехватка доверия на всех уровнях взаимодействия, заявил депутат Верховной Рады, экс-министр экономического развития и торговли, экс-глава МИД Украины Петр Порошенко в эфире "Эха Москвы".

"Главная проблема (отношений Украины и России) - проблема доверия. На всех уровнях не построена система доверия", - сказал он, отвечая на вопрос ведущих.

Политик высказался за максимальное упрощение процедур взаимодействия двух стран как в сфере торговли, так и в других областях, например, при прохождении таможенного досмотра на границе, трудоустройстве, обучении.

Напомним, Порошенко 25 июня участвовал в работе конференции "Российско-украинские отношения: реалии и перспективы", которая проходила в Москве.