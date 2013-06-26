Минздрав заменит руководителей 7 санаториев и реорганизует профильный отдел

Выездная коллегия Министерства здравоохранения, которая состоялось в Симферополе, рекомендует отстранить от должностей руководителей семи санаториев.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

По его словам, коллегия признала неудовлетворительным состояние некоторых санаторно-курортных заведений, которые входят в сферу управления Минздрава, и поручила рассмотреть вопрос о целесообразности пребывания на занимаемых должностях этих руководителей, а также принять меры дисциплинарного влияния к другим руководителям, которые допустили нарушения.

“Коллегия дала рекомендации относительно отстранения от должностей руководителей семи санаториев, но этот список может значительно расшириться в связи с тем, что в процессе проверок санаторно-курортных заведений, которые еще продолжаются, и выступлений на самой коллегии выяснились довольно много фактов, которые четко свидетельствуют о системном бездействии руководителей. Также будут пересмотрены мощности и штатные расписания всех санаторно-курортных заведений, которые входят в сферу управления Минздрава Украины”, - сообщил Толстанов.

По его словам, произойдут изменения и в структуре центрального аппарата Минздрава - здесь будет реорганизован профильный отдел, что позволит более эффективно контролировать работу этого направления.

Толстанов также отметил, что для усиления материально-технической базы санаторно-курортных заведений Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров предложения о дополнительном финансировании на сумму 12 млн. грн.