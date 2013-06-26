Уровень цен в Германии - "золотая середина" среди стран Евросоюза

В 27 странах Европейского Союза сохраняется серьезный разброс цен на товары повседневного спроса, в том числе на продукты питания и напитки. Есть государства, где стоимость жизни наполовину выше, чем в среднем по ЕС, но есть и такие, где она наполовину ниже. Из крупных стран к среднестатистическим показателям ближе всего Германия: ее потребительская корзина всего на 1,8 процента дороже общеевропейской.

Таким образом, уровень цен в Германии можно считать в Евросоюзе своего рода "золотой серединой". В то же время потребительская корзина у немцев дешевле, чем у большинства их соседей, за исключением поляков и чехов. К такому выводу пришло Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, опубликовавшее 24 июня сравнительный анализ стоимости жизни в ЕС, сообщает Немецкая волна.

К примеру, у северных соседей немцев, датчан, стоимость жизни на целых 41,9 процента выше, чем в среднем по ЕС. В результате Дания - страна с самым высоким уровнем цен в Евросоюзе. За ней следуют Швеция (+28 процентов) и Финляндия (+24 процента). В свою очередь у Болгарии этот уровень - самый низкий, причем ниже он на целых 51,1 процента.

Сопоставимая дешевизна - в Албании и Македонии, не входящих в ЕС. А наиболее дорогими европейскими государствами за переделами Евросоюза являются Норвегия (на 59,2 процента выше среднего показателя ЕС) и Швейцария (+58 процентов).

В своих подсчетах немецкие статистики использовали данные коллег из европейского ведомства Eurostat в Люксембурге. Те опубликовали 21 июня обширное исследование, в котором, в частности, отразили разброс цен на продукты питания, прохладительные и алкогольные напитки.

По данным Eurostat, дешевле всего накрывать стол в Польше. Там поход в супермаркет, к мяснику и в булочную обходится в 61 процент от среднеевропейского показателя. Относительно мало еда и безалкогольные напитки стоят и в других странах Восточной Европы - в Румынии (67 процентов), Болгарии (68 процентов) и Литве (77 процентов). А список самых дорогих государств ЕС по данным критериям вновь возглавляют Дания и Швеция (143 и 124 процента от среднего уровня), а также Австрия (120 процентов).

Относительно высоким уровнем цен на продукты питания и безалкогольные напитки отличается Германия - он здесь на 6 процентов выше, чем в среднем по ЕС. Особенно дорогим на немецком продуктовом рынке является мясо - 128 процентов от общеевропейского уровня.

Зато цены на алкоголь в Германии - одни из самых низких в Европе. Немцы платят за него лишь 82 процента от среднего уровня по ЕС. Есть лишь три страны Евросоюза, где пиво, вино и крепкие напитки еще дешевле: это Венгрия (79 процентов), Румыния (75 процентов) и лидер по данному показателю Болгария (67 процентов).

А вот в Финляндии алкоголь более чем в два раза дороже, чем в Германии: 175 процентов от среднего уровня ЕС. В список стран с особенно высокими ценами входят также Ирландия (162 процента), Швеция (161 процент) и Великобритания (143 процента). Однако абсолютным чемпионом Европы по дороговизне является не входящая в ЕС Норвегия, где за алкогольные напитки приходится платить целых 288 процентов от среднего уровня на континенте.