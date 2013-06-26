Косово с 1 июля вводит визовый режим для украинцев

С 1 июля для граждан Украины устанавливается визовый режим въезда в Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“С 1 июля 2013 года для граждан ряда государств мира, в том числе Украины, устанавливается визовый режим въезда в Косово”, - сказал он.

Граждане Украины смогут оформить визу в дипломатических представительствах Косово в Венгрии, Болгарии и Македонии. Граждане Украины, которые имеют действующую многократную Шенгенскую визу, смогут въезжать в Косово без предварительного оформления отдельной визы на период, не превышающий 15 дней.

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