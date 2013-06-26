Миграционная служба предупреждает о задержках с выдачей загранпаспортов

Государственная миграционная служба информирует, что в связи с изменением производителя бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу в ближайшие дни возможны задержки с отгрузкой готовых паспортов.

Как сообщает сайт Госслужбы, задержки могут возникать при срочном (в течение 10 дней) оформлении документов.

По информации производителя, ситуация будет урегулирована в ближайшее время. Таким образом, граждане, которые подают документы для оформления паспорта в течение 30 дней, скорее всего, получат паспорта своевременно.

Кроме того, Государственная миграционная служба предлагает гражданам заблаговременно оформлять паспорта, учитывая то, что пиковые нагрузки на территориальные подразделения миграционной службы приходятся на отпускные и праздничные сезоны.