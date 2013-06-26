Анонс на 27-28 июня

* 27 июня - в 12-00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Крупнейшие украинские медиа-группы объявляют об инициативе по защите своих прав при размещении видео в сети". Медиа-группы "1 +1", "Медиа Группа Украина", Inter Media Group и StarLightMedia намерены изменить ситуацию на рынке видеоконтента в украинском Интернете и предлагают пути легализации контента на украинских онлайн-площадках. Во время пресс-конференции руководители медиагруппы выступят с заявлением на тему видеопиратства и предложением для Интернет-ресурсов выйти в правовое поле и начать сотрудничество. Участники: Александр Ткаченко, генеральный директор «1 +1 Медиа»; Федор Огарков, директор "Медиа Группа Украина"; Владимир Бородянский, генеральный директор StarLightMedia (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050 385 3608, a.khamidova@1plus1.tv.

* 28 июня состоится пресс-конференция "Газпрома".

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