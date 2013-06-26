ПАСЕ приняла резолюцию о коррупции в Европе, не забыв и Украину

Парламентская ассамблея Совета Европы признала коррупцию серьезной проблемой в Европе, которая создает угрозу верховенству права, и упомянула в своей резолюции и Украину.

Резолюция ПАСЕ «Коррупция как угроза верховенству права» была принята сегодня в Страсбурге на пленарном заседании Ассамблеи, передает радио «Свобода».

В связи с этим ПАСЕ призвала государства - члены Совета Европы усилить борьбу с этим явлением.

Автором резолюции, которая поддержана 119-ю голосами из 121, является депутат от Эстонии Майлис Репс.

В документе говорится о том, что коррупция ставит под угрозу нормальное функционирование государственных учреждений и отвлекает государственную деятельность от своего назначения, которое заключается в служении общественным интересам. В связи с этим ПАСЕ уверена, что Совет Европы, его Парламентская ассамблея и государства-члены «должны быть в авангарде борьбы с коррупцией».

«Коррупция подрывает государственные институты, законы и уменьшает доверие граждан к своим правительствам. Она также имеет разрушительное влияние на права человека. Государства должны принять жесткие законы против коррупции и хотеть большей прозрачности в финансовом секторе, борьбе с отмыванием грязных денег», – отмечают в ПАСЕ.

Отмечается, что сама резолюция имеет общий характер, без указания конкретных стран и примеров, с призывом к государствам-членам ратифицировать международные документы в сфере борьбы с коррупцией, если они еще не ратифицированы, теснее работать с международными организациями, такими как Группа государств против коррупции (ГРЕКО) и Комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Резолюция также призывает национальные парламенты внести свой вклад путем создания конкретных парламентских процедур контроля.

В объяснительной записке докладчика к резолюции указаны конкретные страны со ссылкой на индекс восприятия коррупции. «В 2012 году индекс восприятия коррупции Transparency International определил пять государств - членов Совета Европы после сотни в списке из 174 государств: Армения (105); Албания (113); Россия (133), Азербайджан (139) и Украина (144)», – заявляет докладчик.

В подразделе «Коррупция в судебной системе» речь идет об Украине в контексте дела судьи Верховного суда Александра Волкова, освобожденного от должности с нарушением Европейской конвенции прав человека и возобновленного решением Европейского суда по правам человека.

В подразделе «Коррупция в исполнительных органах и органах милиции» докладчик вспоминает об Украине в связи с коррупцией в милиции, приведя пример дела Алексея Пукача, которого «признали виновным в убийстве журналиста якобы по санкции покойного министра внутренних дел Юрия Кравченко».

Об Украине также вспоминают в подразделе «Средства для борьбы с коррупцией» в связи с делом экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Многое еще надлежит сделать в этой ситуации, но случай с Украиной, в которой антикоррупционные меры были использованы в политических целях, также показывает, что к этим вопросам следует относиться осторожно и осмотрительно. Обвинение в «злоупотреблении служебным положением, выдвинутое против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, в действительности является примером, который демонстрирует, что жесткими положениями уголовного права, призванными бороться с коррупцией, можно злоупотреблять и по политическим мотивам, в частности, для выборочного преследования ведущих членов оппозиции», – отметил докладчик.

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