ТОП-10 (26 июня)

Азаров поручил Бойко подготовить концепцию создания энергетического хаба

Вопрос создания энергохаба в Украине будет решаться в сентябре

Азаров: «Нафтогаз» в 2015 году увеличит добычу газа до 21 млрд куб. м

Минобороны отказалось от разработки ракетных комплексов "Сапсан"

С 1 июля функции регистрации предпринимателей перейдут к Укргосреестру

Модернизация самолетов «Руслан» Россией без Украины угрожает безопасности полетов - генконструктор

Кабмин продлит сроки действия стандартов качества нефтепродуктов Евро-3

Украина закачает в хранилища 14-16 млрд куб. м газа к отопительному сезону

«Газпром» даст «Нафтогазу» 1 млрд долл. аванса за транзит газа для подземных хранилищ

Экономика США не оправдала ожиданий

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Азаров поручил Бойко подготовить концепцию создания энергетического хаба

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко к саммиту Украина-ЕС, который будет проводиться в ноябре в Вильнюсе, подготовить концепцию создания энергетического хаба.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение премьер дал сегодня на заседании Кабинета министров.

«С учетом, прежде всего, национальной энергетической стратегии поручаю вице-премьер-министру Бойко разработать концепцию этого континентального проекта и презентовать ее к саммиту в Вильнюсе», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Евросоюз заинтересован в том, чтобы Украина стала европейским газоэнергетическим хабом, прежде всего, для обеспечения возможности хранения газа в украинских ПХГ.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий 25 июня в Люксембурге заявил, что перспектива создания энергетического хаба на территории Украины прояснится после разрешения вопроса о поставках газа из Европы через территорию Словакии. При этом он отметил, что на сегодняшний день идут переговоры с иностранными трейдерами о хранении ими газа в украинских ПХГ в объеме 15 млрд кубометров по ценам ниже европейских.

Напомним, в начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что немецкий газовый трейдер компания RWE, а также другие трейдеры заинтересованы в использовании украинских газовых хранилищ.

Справка УНИАН. Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) компании «Укртрансгаз», которая является оператором отечественной газотранспортной системы, по состоянию на 1 апреля 2013 года составляли 6,8 млрд куб. м, что на 27% меньше показателя на 1 марта 2013 года.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. ПХГ являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

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Вопрос создания энергохаба в Украине будет решаться в сентябре

Компании Европейского Союза и Украины в сентябре намерены обсудить создание газоэнергетического хаба в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Есть договоренность с европейскими комиссарами Эттингером и Фюле о проведении комитета по этому вопросу между заинтересованными лицами из ЕС и украинскими компаниями. Это состоится примерно в сентябре», - сказал Ставицкий.

Напомним, ранее на заседании Кабмина премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Юрию Бойко к саммиту Украина-ЕС, который будет проводиться в ноябре в Вильнюсе, подготовить концепцию создания энергетического хаба.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий 25 июня в Люксембурге заявил, что перспектива создания энергетического хаба на территории Украины прояснится после разрешения вопроса о поставках газа из Европы через территорию Словакии. При этом он отметил, что на сегодняшний день идут переговоры с иностранными трейдерами о хранении ими газа в украинских ПХГ в объеме 15 млрд кубометров по ценам ниже европейских.

В начале мая в Брюсселе состоялась конференция относительно развития газового рынка Украины, во время которой, в том числе, обсуждалась идея Министерства энергетики и угольной промышленности Украины о создании в Украине восточноевропейского газового хаба.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий сообщил, что немецкий газовый трейдер компания RWE, а также другие трейдеры заинтересованы в использовании украинских газовых хранилищ.

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Азаров: «Нафтогаз» в 2015 году увеличит добычу газа до 21 млрд куб. м

Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в 2015 году могут увеличить добычу газа до более 21 млрд кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров.

«Оптимистический вариант развития добычи углеводородов предприятиями НАК «Нафтогаз Украины» предусматривает увеличение объемов добычи газа в 2015 году более 21 млрд кубометров и нефтегазового конденсата — более 3 млн тонн, что на 17% и 8% больше по сравнению с показателями 2011 года», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 14 июня Азаров заявил, что рассчитывает, что в течение 5-10 лет Украина доведет собственную добычу газа до 30 млрд кубометров.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, согласно которому добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

По информации Государственной службы статистики, добыча природного газа в Украине по итогам 2012 года сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд куб. м. Газового конденсата в 2012 году было добыто на 13,9% больше, чем в 2011 году, - 1 024 тыс. тонн.

В 2011 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу газа на 0,4%, по сравнению с 2010 годом, до 20,139 млрд. куб. м. В т.ч. предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили добычу газа на 1,2% – до 18,112 млрд. куб. м.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В его структуру входят крупнейшие нефтегазодобывающие компании Украины - ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз».

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Минобороны отказалось от разработки ракетных комплексов "Сапсан"

Министерство обороны Украины заморозило программу по разработке оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» в связи с неэффективным использованием бюджетных средств предприятием, которое занималось разработкой комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр бороны Украины Павел Лебедев.

«Мы отказались от программы «Сапсан» по той причине, что за несколько лет предприятие потратило 200 с лишним миллионов гривень и не выдало не то что опытного образца, за 5 лет оно даже не выдало документации», - сказал Лебедев.

По его словам, за это время другое предприятие военно-промышленного комплекса разработало альтернативный ракетный комплект, даже по некоторым характеристикам лучше, чем «Сапсан». При этом Лебедев отметил, что это предприятие готово в ближайшие два года предоставить опытный образец комплекса.

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С 1 июля функции регистрации предпринимателей перейдут к Укргосреестру

С 1 июля функции регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей перейдут от местной власти к Укргосреестру, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции.

Таким образом будет устранено двойное подчинение государственных регистраторов и регистрация будет осуществляться по единым стандартам на всей территории страны.

Как сказал министр юстиции Александр Лавринович на брифинге в Кабинете министров, с 1 июля будет устранена управленческая диспропорция: все государственные регистраторы будут находиться в единой централизованной системе с соответствующим контролем качества их работы, где бы они ни были – в районах, городах, областных центрах.

Министр сообщил, что в среднем еженедельно в Украине регистрируется 890 юридических лиц и 3130 физических лиц-предпринимателей.

С 1 июля государственная регистрация юридических лиц и физических лиц–предпринимателей будет осуществляться 581 регистрационной службой. Штатными расписаниями предусмотрено 1364 должности государственных регистраторов юридических лиц и физических лиц–предприниматели.

433 регистрационных службы уже размещены в помещениях горисполкомов и райгосадминистраций, в которых до 1 июля располагались государственные регистраторы исполнительных комитетов советов разного уровня; 111 службы размещено в помещениях регистрационных служб территориальных органов Министерства юстиции; 37 – в других помещениях.

На сегодняшний день государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществляется государственными регистраторами в исполнительных комитетах городского совета города областного значения или в районных, районных в городах Киеве и Севастополе госадминистрациях.

Методологическое и информационное обеспечение деятельности государственных регистраторов, а также государственный надзор за соблюдением государственными регистраторами законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей осуществляет Укргосреестр.

Как сообщал УНИАН, согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года) в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрирует порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

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Модернизация самолетов «Руслан» Россией без Украины угрожает безопасности полетов - генконструктор

Модернизация военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» Министерства обороны Российской Федерации без участия разработчиков – Конструкторского бюро «Антонов» – угрожает безопасности полетов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе проходящей в Москве международной научной конференции «Российско-украинские отношения: реалии и перспективы» заявил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

«Какие уникальные вещи происходят по самолету. Сейчас главный конструктор российской фирмы подписывает техническое задание на модернизацию наших самолетов. Это не шутка, это вопросы безопасности», - сказал глава «Антонова».

При этом Кива напомнил, что подобные шаги уже предпринимались в середине 90-х, когда российская сторона самостоятельно продлевала ресурс самолетов Ан, и это закончилось катастрофой и гибелью командования Ленинградского военного округа.

Напомним, 18 декабря 1996 года при взлете с аэродрома Андреаполь в Тверской области потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-12. Находившиеся на борту лайнера 17 человек погибли. Среди них был командующий Ленинградским военным округом генерал-полковник Сергей Селезнев.

Кива подчеркнул, что спустя годы об этом забыли и «сейчас снова начинаются эти же игры».

Президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» отметил, что возобновление серийного производства этого самолета «по странному стечению обстоятельств» затормозилось, хотя были приняты совместные решения и проводились рабочие встречи на Ульяновском авиазаводе.

Кроме того, Кива сообщил, что в программе модернизации и производства Ан-124 задействовано 148 российских предприятий, которые дают около 250 тыс. рабочих мест.

По его словам, на сегодняшний день в РФ эксплуатируется 2443 самолета Ан.

В презентации Кивы отмечается, что в Минобороны РФ находится на вооружении 13 самолетов Ан-124.

Как сообщал УНИАН, 7 августа 2012 года заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Юрий Слюсарь на совещании о развитии региональных авиаперевозок пассажиров с участием премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заявил, что Минпромторг РФ намерен внести изменения в самолеты линейки Ан без согласования с украинскими разработчиками.

«В международной практике ИКАО (Международная организация гражданской авиации) существуют правила, в соответствии с которыми не только разработчик, но и эксплуатант имеет право вносить незначительные изменения в конструкцию самолета, в том числе ремоторизацию и так далее», - сказал Слюсарь.

По его словам, это правило действует везде, в том числе в Украине, которая успешно доделывает российские вертолеты и делает это вопреки воле разработчика.

«Мы просим дать поручение нам, Минтрансу, Международному авиационному комитету подобные доработки внести, что даст нам возможность и по Ан-124, и по всей антоновской линейке получать дополнения к сертификату типа, осуществляя доработки самостоятельно, не спрашивая на это согласия антоновской фирмы», - сказал он, обращаясь к Медведеву.

«За любое изменение, за любую модификацию, за любую модернизацию мы платим большие деньги и загоняем себя все больше и больше в тупик», - объяснил он.

Справка УНИАН. 29 апреля 2011 года посол Украины в России Владимир Ельченко по итогам рабочей поездки в Ульяновск (РФ) заявил, что пакет заказов на самолет Ан-124 «Руслан» составляет 56 единиц.

16 августа 2011 года в ходе авиасалона "МАКС-2011" заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Олег Богданов заявил, что руководство «Объединенной авиастроительной корпорации» России тормозит развитие совместных проектов в области авиации – выпуск пассажирского самолета Ан-148 и транспортных Ан-124 и Ан-70.

В частности, он подчеркнул, что технологические возможности позволяют возобновить производство Ан-124 и наладить производство Ан-70 в Ульяновске уже в 2014 году, однако руководство российской «ОАК» настаивает на переносе старта производства на 2016 год.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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Кабмин продлит сроки действия стандартов качества нефтепродуктов Евро-3

Кабинет министров Украины намерен в месячный срок решить вопрос продления сроков действия стандартов качества нефтепродуктов марки Евро-3.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания Кабмина сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«По стандартам у нас уже есть программа, и я уверен, что в течение месяца мы решим этот вопрос», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

Президент Украины Виктор Янукович в марте т.г. поручил правительству до конца марта утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5).

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Украина закачает в хранилища 14-16 млрд куб. м газа к отопительному сезону

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа, сообщил журналистам по окончании заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «У нас планируется к началу отопительного сезона, чтобы в ПХГ было 14-16 млрд кубометров». И уточнил, что основной объем будет закачан НАК «Нафтогаз Украины».

Министр подтвердил, что на прошлой неделе Кабмин действительно принял решение о том, чтобы в период подготовки к отопительному сезону (июль - октябрь 2013 года - УНИАН) обязать частные украинские газодобывающие компании закачивать в ПХГ 50% от их объема добычи топлива.

«Решение такое принято. До 15 октября пройдет закачка. А после 15-го, они (частные газодобывающие компании - УНИАН) имеют право отбирать то, что закачали. Никакой дискриминации нет», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, к отопительному сезону 2012-2013 годов Украина закачала в ПХГ порядка 15 млрд кубометров газа, из которых планировала выбрать 12,305 млрд куб. м.Согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м

Закачка природного газ в подземные хранилища планируется в объеме 8,457 млрд куб. м, из которых 5,502 млрд куб. м составит газ собственной добычи, остальное - импорт.

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«Газпром» даст «Нафтогазу» 1 млрд долл. аванса за транзит газа для подземных хранилищ

Российский газовый монополист компания «Газпром» предоставит НАК «Нафтогаз Украины» авансовый платеж в 1 млрд долл. за транзит газа для его закачки в подземные хранилища, передает РИА Новости.

Согласно сообщению, в среду в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО "Газпром" Алексея Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина.

"Принято решение, что "Газпром" предоставит "Нафтогазу Украины" авансовый платеж за транзит газа в размере 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщили УНИАН в управлении информации Российского газового общества, общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долл.

Средства предназначены для приобретения украинской компанией у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. «По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года», - говорится в сообщении.

Своевременная реализация планов по заполнению газом ПХГ необходима для выполнения "Нафтогазом Украины" своих обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в зимний период.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В конце апреля 2013 года Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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Экономика США не оправдала ожиданий

Рост экономики США в первом квартале 2013 года был более медленным, чем предполагалось ранее, из-за невысоких темпов потребительских расходов, слабых деловых инвестиций и снижения экспорта, сообщает Reuters.

Экономика страны расширилась на 1,8% в годовом исчислении, согласно окончательной оценке министерства торговли. Ранее сообщалось о росте ВВП в первом квартале на 2,4% после повышения на 0,4 % в последние три месяца прошлого года.

Почти все составляющие показателя роста были пересмотрены вниз, за исключением сферы строительства домов и государственного сектора. Это может поставить под сомнение откровенно оптимистичную оценку экономики США, опубликованную на прошлой неделе Центробанком.

Данные появились в период усложнения обстановки на финансовых рынках, после того как председатель ФРС Бен Бернанке сказал на прошлой неделе, что американский Центробанк, вероятно, начнет замедлять темпы скупки облигаций уже в этом году и совсем остановит эту программу в 2014 году.

Потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, повысились на 2,6%, а не на 3,4%, как считали ранее. Этот пересмотр в основном отражает слабые расходы на услуги в сфере здравоохранения.

Экспорт, который вырос согласно предыдущему подсчету, на самом деле сократился на 1,1% в первые три месяца 2013 года, отобрав 0,15 процентного пункта у показателя роста ВВП. Это, вероятно, является следствием замедления мировой экономики.

Деловые расходы едва выросли, при этом инвестиции в строительство нежилых сооружений упали более резко, чем сообщалось ранее. Снижение расходов на нежилое строительство было первым за два года.

Темпы накопления запасов были незначительно снижены, добавив к показателю роста ВВП немного более половины процентного пункта. Исключая запасы, ВВП вырос на 1,2% - это самый медленный рост за два года.

УНИАН