Эйфелева башня вновь открыта для посещения после забастовки персонала

В Париже после двухдневной забастовки персонала вновь открылась для посещений Эйфелева башня.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Забастовка началась 25 июня - около 300 служащих, обеспечивающих работу достопримечательности, отказались работать из-за неподобающих, по их мнению, условий труда. Работники предъявили целый список претензий к своему руководству, среди которых - маленькая заработная плата и низкий уровень обеспечения безопасности. Переговоры работников с профсоюзом проходили в течение всех дней забастовки, однако к соглашению о прекращении протеста удалось прийти лишь 26 июня.

Предыдущая забастовка персонала памятника прошла в декабре 2010 года. Тогда башня была закрыта для посещений на протяжении двух дней.

В дни "высокого сезона", который начался 15 июня, ежедневно на памятник поднимаются от 25 до 30 тысяч человек. Всего за год посмотреть на Париж с высоты башни решаются около семи миллионов человек.

Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к парижской выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и стала самым высоким сооружением в мире того времени. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.