Украинские медиа-группы будут защищать свои права на видеоконтент в Интернете

Крупнейшие украинские медиа-группы “1+1 Медиа”, “Медиа Группа Украина”, Inter Group и StarLightMedia заявляют о начале кампании против незаконной трансляции их видеоконтента в Интернете.

Об представители медиа-групп заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В ходе пресс-конференции главы четырех крупнейших медиа-групп Украины сообщили о запуске комплексной кампании по защите своих прав на видеоконтент в Интернете.

Медиа-группы консолидировали позиции, чтобы защищать свои права интеллектуальной собственности на свой контент в сети. По словам представителей компаний, цель инициативы – добиться того, чтобы в украинском сегменте Интернета не транслировалось видео без разрешения правообладателей.

Директор «Медиа Группа Украина» Федор Огарков подчеркнул, что речь не идет об ограничениях для пользователей интернет-ресурсов.

"Более того, мы в этом заинтересованы, потому что это расширение нашей аудитории", - отметил он.

По словам Огаркова, вопрос состоит в том, что сегодня правообладатели предлагают интернет-ресурсам совместно и легально зарабатывать деньги.

Глава StarLightMedia Владимир Бородянский пояснил, как это все будет выглядеть. В частности, инициаторы проекта предлагают интернет-ресурсам размещать их видео в их плеерах, и пользователи смогут видеть этот контент в их плеерах бесплатно, причем рекламу будут регулировать сами медиа-группы, а интернет-ресурсы будут получать доходы благодаря тому, что рекламу будут просматривать больше пользователей.

По его словам, в течение ближайших трех месяцев (до 1 октября 2013 года) представители интернет-площадок смогут подать заявки на участие в контент-партнерстве «Чистое небо» и получить возможность размещения легального видео медиа-групп на своих страницах на специальных условиях. Для пользователей сайтов этот контент останется таким же бесплатным и доступным, как и сейчас.

В пресс-релизе также цитируются слова генерального директора «1+1 Медиа» Александра Ткаченко, который отмечает, что медиа-группы готовы сотрудничать с ресурсами и преследуют интересы всех сторон.

"Интернет-ресурсы смогут, как раньше, демонстрировать видео, пользователи – просматривать это видео, но в гораздо лучшем качестве, а правообладатели получат возможность развития. Нам удалось продумать модель, где каждая из сторон остается в выигрыше, а со стороны ресурсов необходимы лишь минимальные усилия и желание сотрудничать», - отмечает он.

Также в ходе пресс-конференции было распространено письмо к представителям интернет-бизнеса, в котором отмечается, что представители телевизионной индустрии, медиа-группы Inter Media Group, «1+1 Медиа», «Медиа Группа Украина» и StarLightMedia намерены развивать рынок легального видеоконтента в Интернете и бороться с сайтами, которые размещают охраняемый правом интеллектуальной собственности контент без разрешения правообладателей или предоставляют к нему доступ. «Ряд крупных украинских площадок уже поддержали нашу инициативу и наладили законную демонстрацию телевизионного контента», - отмечается в письме.

«Мы как компании-производители контента и крупные телевизионные правообладатели страны прилагаем максимум усилий, средств, времени, чтобы создать для украинского зрителя телевизионные проекты, зрительский успех которых подтвержден на международном уровне. И то, что этот контент используется интернет-сайтами незаконно, нарушает наши права, ограничивает развитие нас как производителя и владельца прав, лишает зрителя новых программ завтра», - подчеркивают представители телеиндустрии.

В письме отмечается, что правообладатели хотели бы изменить сложившуюся ситуацию. «Мы обращаемся к представителям интернет-площадок, которые используют наш контент без разрешения, с призывом о сотрудничестве. В течение ближайших трех месяцев (до 1 октября 2013 года) вы можете получить принадлежащий медиа-группам легальный контент на специальных условиях. Для пользователей вашего сайта наш контент останется таким же бесплатным и доступным, как и сейчас. Для этого необходимо связаться с медиагруппой, контент которой вы транслируете или хотите транслировать, провести переговоры и прийти к соглашению», - говорится в письме.

По словам представителей телеиндустрии, их единая позиция призвана предотвратить дальнейшее нелегальное использование контента.

«Мы готовы к открытому и конструктивному диалогу и обращаемся ко всем участникам рынка, общественности и органам государственной власти с призывом об объединении усилий. Мы верим, что совместные усилия игроков рынка смогут изменить ситуацию и будут способствовать развитию всей медиа-отрасли», - отмечается в письме.

**** «1+1 Медиа» – один из крупнейших медиа-холдингов в Украине. Группа объединяет 5 телеканалов – 1+1, 2+2, ТЕТ, 1+1 International и ряд других медиа-активов.

ООО «Медиа Группа Украина» – медиахолдинг, созданный в 2010 году. Объединяет национальный телеканал общего интереса «Украина», спортивные каналы «Футбол» и «Футбол+», региональный канал «Донбасс», сейлз-хаус «Медиапартнерство», компанию «Диджитал Скринз» (oll.tv), продакшн-компанию «Теле Про» и холдинг «Сегодня Мультимедиа». 99,999% акций компании принадлежит группе «Систем Кэпитал Менеджмент».

U.A. Inter Media Group Limited – Медиа-группа была создана в 2005 году, в ее состав входят 9 телеканалов – Интер, Интер+, НТН, К1, МЕГА, Энтер-фильм, К2, Пиксель, Zoom и другие медиа активы.

StarLightMedia объединяет шесть телеканалов (СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, QTV), три сейлз-хауза, три продакш-студии, две сервисные компании для обеспечения теле/кинопроизводства и подразделение по развитию онлайн-проектов.