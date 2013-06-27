ТОП-10 (27 июня)

«Газпром» угрожает Украине выставлением счета за недобор газа и по итогам 2013 года

Арбузов встретился с новым руководителем миссии МВФ

Shell и «Укргаздобыча» начали строить площадку для бурения второй скважины

Отрицательное значение инвестпозиции Украины достигло 62,2 млрд долл.

Министры финансов стран ЕС разработали план спасения банков

Рада не сможет одобрить реприватизацию "Криворожстали" - глава ФГИ

Дефицит бюджета Украины за 5 месяцев вырос в 5 раз

Суд обязал «Газпром» снизить цены на газ для немецкой RWE

Прибыль украинских банков снизилась на 42%

Профицит платежного баланса Украины вырос почти в 8 раз

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«Газпром» угрожает Украине выставлением счета за недобор газа и по итогам 2013 года

Российский газовый монополист «Газпром», выставивший Украине счет в 7 млрд долл за недобор газа в 2012 году, может предъявить аналогичные претензии и по итогам 2013 года.

Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Мы за прошлый год выставили счет и рассчитываем, что и за этот год тоже», - сказав Куприянов. При этом он не назвал размер счета за 2013 год, но отметил, что он будет большим.

«По контракту есть обязательства и их надо выполнять», - подчеркнул представитель «Газпрома».

В то же время Куприянов сказал, что «Газпром» пока не собирается обращаться в суд, потому что туда надо идти только при четком понимании того, что можно получить по итогам разбирательства. По его словам, «Газпром» хотел бы получить деньги, но нет понимания, откуда Украина может их взять.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» выставил НАК «Нафтогаз Украины» счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

«Нафтогаз» направил «Газпрому» ответ с изложением своей позиции, которая заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

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Арбузов встретился с новым руководителем миссии МВФ

Делегация представителей Международного валютного фонда в среду, 26 июня, провела встречу с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества и договорились продолжить активный диалог с целью достижения договоренности по новой программе сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

Согласно сообщению, в рамках визита была проведена встреча с первым вице-премьер-министром Украины Арбузовым и министрами экономического блока правительства, а также представлен новый руководитель Миссии МВФ в Украине Николай Георгиев, который сменил на этом посту Кристофера Джарвиса.

Как сообщал УНИАН, 11 июня во время брифинга в Администрации Президента первый зам. главы Администрации Президента Ирина Акимова сообщила, что 27-28 июня в Украину приедет миссия МВФ.

МВФ назначил новым руководителем своей миссии в Украине гражданина Болгарии Николая Георгиева. С 4 июня Георгиев сменил на посту руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

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Shell и «Укргаздобыча» начали строить площадку для бурения второй скважины

Компании Shell и «Укргаздобыча» начали строительство площадки для бурения второй скважины в Харьковской области, согласно договору о совместной деятельности, подписанному в 2006 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Shell в Украине, поисковая скважина Ново-Мечебиловская-100 станет второй скважиной (первая - Беляевская-400), которая будет построена в рамках проекта совместной деятельности Shell и «Укргаздобычи».

Цель бурения скважины – поиск залежей природного газа в уплотненных песчаниках. Площадка под скважину Ново-Мечебиловская-100 расположена в Близнюковском районе Харьковской области, в административных границах Новонадеждинского сельского совета.

Сегодня, 27 июня, начато строительство площадки для размещения бурового станка, необходимого оборудования и временных жилых помещений для персонала.

Размер буровой площадки составит 300 на 200 метров. Перед началом строительства чернозем будет снят и складирован по периметру площадки с целью сохранения его качеств для последующей рекультивации. Для строительства площадки будет использовано 2400 бетонных плит, произведенных в Харьковской области.

С целью минимизации движения транспорта через ближайшие села к буровой площадке будет проложена временная подъездная дорога длиной 120 метров. В строительстве площадки задействовано около 80 работников украинской компании «Монтажтрансгаз».

Начало бурения скважины намечено на осень 2013 года в соответствии с техническим проектом, после получения всех необходимых разрешений и экспертиз.

Справка УНИАН. Компания Shell задействована в трех отдельных поисковых проектах в Украине.

1. Совместная деятельность. Договор о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» подписан в 2006 году и обновлен 1 сентября 2011 года. Он предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на лицензионных участках общей площадью около 1300 кв. км на территории Харьковской области. Доли Shell и «Укргаздобычи» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора. Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины Беляевская-400 в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе Харьковской области. Затраты Shell на совместную деятельность за период начального этапа поисково-разведочных работ могут достичь $200 млн.

2. Юзовский участок. В мае 2012 года Shell была объявлена победителем конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на разработку Юзовского участка. Участок расположен на территории Донецкой и Харьковской областей и занимает 7886 кв. км. 24 января 2013 года «Шелл Эксплорейшн энд Продакшн Инвестментс (ІV) Б.В.», ООО «Надра Юзовская» и правительство Украины подписали соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в рамках Юзовского участка (СРП). Соглашение предполагает поэтапную разведку, разработку и добычу углеводородов. На первом этапе после комплексной экологической, геологической, социальной и экономической оценки территории Shell планирует пробурить до 15 поисковых скважин в течение 5 лет. На сегодня никаких промышленных работ на Юзовском участке компания Shell не ведет.

3. Скифская площадь. В августе 2012 года группа инвесторов (в том числе, Shell) во главе с компанией ExxonMobil была выбрана победителем конкурса на право заключения соглашения о разделе продукции на разработку Скифской площади на континентальном шельфе Черного моря. На сегодня никаких промышленных работ на Скифской площади группа инвесторов, в том числе, компания Shell, не ведет. Основное внимание в настоящее время сконцентрировано на подготовке соглашения о разделе продукции и соглашения о совместной операционной деятельности.

ПАО «Укргаздобыча» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2012 года предприятиями компании добыто 15 млрд куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. В ПАО «Укргаздобыча» работает 21 тыс. сотрудников, компания ведет деятельность в 11 регионах Украины.

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Отрицательное значение инвестпозиции Украины достигло 62,2 млрд долл.

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в первом квартале по сравнению с началом текущего года выросло на 2,257 млрд долл., или на 3,76%, - до 62,233 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины выросли на 0,19% – до 143,709 млрд долл., пассивы Украины за указанный период выросли на 1,24% – до 205,942 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2012 год выросло на 24,2% - до 59,528 млрд долл., при этом активы Украины выросли на 2,2% – до 143,357 млрд долл., пассивы - на 7,8% – до 202,885 млрд долл.

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2011 год увеличилось на 19% - до 46,226 млрд долл., активы Украины увеличились на 5,7% – до 140,991 млрд долл., пассивы - на 9%, до 187,217 млрд долл.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности, все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.

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Министры финансов стран ЕС разработали план спасения банков

Министры финансов стран ЕС в четверг достигли соглашения относительно правил реорганизации и ликвидации проблемных банков. Спасать банки предполагается за счет средств кредиторов и вкладчиков, а не налогоплательщиков, сообщают Вести.ru.

При этом правила позволяют национальным регуляторам достаточно гибко подходить к спасению в случае банковского кризиса. Тем не менее соглашение гарантирует, что первые средства для спасения банка будут выделяться за счет средств кредиторов и вкладчиков.

В первую очередь расходы по спасению будут нести вкладчики и кредиторы, обязательства банка перед которыми превышает 100 тыс. евро.

Только после того как объем этих средств превысит 8% от общих обязательств банка, национальные власти могу вмешаться для защиты инвесторов. Идея состоит в том, что национальные власти смогут использовать специальные фонды для дальнейшего финансирования программы спасения, но максимальный объем этих средств также ограничен.

Соглашение также позволяет странам еврозоны использовать фонд спасения в размере 500 млрд евро, при этом средства могут направляться напрямую в проблемные банки.

Страны также должны предоставить гарантийный депозит в размере 1,3% от общего объема депозитов для обеспечения выделения средств в случае необходимости.

"Эта директива позволит обеспечить стабильность банковского сектора", - сказал министр финансов Франции Пьер Московичи и добавил, что страны еврозоны будут иметь доступ к Европейскому механизму стабильности.

Правила направлены на обеспечение порядка, согласно которому вкладчики и кредиторы должны будут частично взять на себя убытки в случае банковского кризиса. Они являются частью плана, который позволит остановить банковский кризис и дефолт стран, как это произошло в Ирландии и на Кипре.

Напомним, что для получения помощи от международных кредиторов властям Кипра пришлось согласиться с тем, что Bank of Cyprus должен провести реструктуризацию, в результате которой потери вкладчиков с размером вклада более 100 тыс. евро составят около 30%. Второй по размеру банк, Laiki, должен будет полностью закрыться, а потери будут компенсированы только владельцам вкладов размером менее 100 тыс. евро. Это вызвало отток депозитов во многих странах, так как доверие инвесторов к банковской системе еврозоны снизилось. Новые правила позволят стандартизировать механизм спасения, то есть неожиданностей, подобных "кипрскому сценарию", больше быть не должно.

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Рада не сможет одобрить реприватизацию "Криворожстали" - глава ФГИ

Верховная Рада, скорее всего, не сможет принять разработанный депутатами-коммунистами законопроект о возврате в государственную собственность целостного имущественного комплекса "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь"). Такое мнению в ходе прямой линии на Украинском радио высказал председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр Рябченко.

По его словам, на сегодня в парламенте не существует какого-то единого мнения о необходимости реприватизации данного предприятия, каждая из парламентских фракций имеет свое собственное мнение по этому поводу.

А.Рябченко также отметил, что в целом процесс реприватизации в Украине следует, скорее всего, рассматривать как исключение, а не как какое-то системное явление, хотя нормы, позволяющие возвратить приватизированный объект в госсобственность, содержатся в украинском законодательстве. По информации председателя ФГИУ, из 29 тыс. объектов, приватизированных за всю историю независимой Украины, в госсобственность было возвращено около 300 объектов, что составляет немногим более 1% от общего количества приватизированных предприятий. К тому же, больше половины из возвращенных в госсобственность составляли объекты незавершенного строительства. По мнению А.Рябченко, это может свидетельствовать об успешности проводимой в Украине приватизации.

Напомним, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь"), авторами которого являются Петр Симоненко и Сергей Баландин (оба – члены фракции Коммунистической партии).

Справка УНИАН. В июне 2004 г. 93,02% государственных акций предприятия “Криворожсталь” были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз” (ИМС), участниками которого выступили СКМ Рината Ахметова и "Интерпайп" Виктора Пинчука.

В августе 2005 года акции были возвращены в государственную собственность.

24 октября 2005 г. компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем конкурса по продаже 93,02% акций ОАО “Криворожсталь”. Реализационная цена – 24,2 млрд грн (стартовая цена – 10 млрд грн).

В 2005 г. консорциум "ИМС" обратился в суд с иском о признании незаконным приказа ФГИУ, отменившего результаты проведенного в 2004 г. приватизационного конкурса по продаже 93,02% акций "Криворожстали". Позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

В настоящее время Хозяйственный суд г. Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации "Криворожстали" по иску промышленно-финансового консорциума "Инвестиционно-металлургический союз".

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Дефицит бюджета Украины за 5 месяцев вырос в 5 раз

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с январем-маем 2012 года, вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит сводного бюджета Украины за январь-май текущего года составил 21,712 млрд грн, что 4,5 раза больше показателя января-мая прошлого года. Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время, на 10,978 млрд грн меньше росписи на январь-май 2013 года.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с январем-апрелем 2012 года, вырос в 3,6 раза – до 16,145 млрд грн. Дефицит сводного бюджета Украины за этот период составил 18,883 млрд грн, что почти в 3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд госбюджета за указанный период выполнен с дефицитом в размере 17,798 млрд грн, что в 4,6 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года, но в то же время на 8,964 млрд грн меньше росписи на январь-апрель 2013 года.

Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше дефицита 2011 года. Сводный бюджет за 2012 год выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн, дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Суд обязал «Газпром» снизить цены на газ для немецкой RWE

Арбитражный суд удовлетворил ходатайство немецкого газового трейдера RWE о пересмотре цены на природный газ, закупаемый по долгосрочным контрактам с российским газовым монополистом, компанией «Газпром», с мая 2010 года, сообщает RWE.

«В своем окончательном решении суд назначил RWE возмещение при оплате (российского газа - УНИАН) с мая 2010 года», - говорится в сообщении компании.

В то же время RWE в своем заявлении не указывает название арбитражного суда.

Кроме того, компания сообщает, что суд также настаивает на изменении формулы цены для долгосрочных контрактов RWE с «Газпромом».

Немецкий газовый трейдер не раскрывает деталей принятого решения. Однако сообщает, что в данное время анализирует, какое влияние окажет данное решение суда на будущее финансовое состояние компании.

Как ранее сообщал УНИАН, переговоры между немецкой RWE и "Газпромом" по мировому соглашению в споре о контрактных ценах на газ не удались. Спор с RWE должен был решиться в арбитражном суде в Вене.

В середине июня 2013 года заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев говорил, что арбитражный процесс с немецкой компанией не означает, что консультации с ней прекращены. Он высказал мнение, что достижение любых договоренностей не будет отличаться от договоренностей с другими покупателями. Медведев также сообщил, что сумма ретроактивных платежей по окончании переговоров, которые идут в настоящее время, не превысит 800-900 миллионов долларов без учета переговоров с RWE.

"Газпром экспорт" 8 января 2013 года обратилось в Торговый суд Вены с требованием отменить арбитражное решение от 4 октября 2012 года по спору с RWE Transgas о невыполнении условия "бери-или-плати" в контракте на поставку газа в Чехию.

В октябре арбитраж признал действительным часть дополнения №1 к контракту о поставках газа между RWE Transgas и "Газпром экспортом", где говорится, что чешский филиал германского концерна может снижать свои обязательства по отбору газа ("бери или плати") на те объемы, на которые группа "Газпром" будет продавать газ в Чехии напрямую. Одновременно было признано недействительным симметричное положение этого дополнения, позволявшее "Газпром экспорту" увеличивать обязательства RWE Transgas на объемы газа, которые она экспортирует за пределы Чехии на рынки, где также работает группа "Газпром".

Справка УНИАН. Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза Украины» содержит условие «бери или плати», которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

В связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров. Вместе с тем, в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок.

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Прибыль украинских банков снизилась на 42%

Прибыль банков Украины по итогам января-мая 2013 года составила 1,1 млрд грн, что на 42,11% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,9 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

«На объем прибыли банковского сектора повлияло увеличение расходов по результатам оценки банками кредитных операций и соответствующего формирования резервов по ним», - говорится в сообщении Нацбанка.

Согласно сообщению, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, доходы банков выросли на 8,4% – до 64,9 млрд грн, расходы – на 10,1%, до 63,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-апреле 2013 года составила 4,1 млрд грн, что в 2,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года (1,8 млрд грн).

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.

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Профицит платежного баланса Украины вырос почти в 8 раз

Профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.).

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Согласно сообщению, дефицит текущего счета в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл. Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в январе-мае текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл. Объем прямых инвестиций (сальдо) в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 41,12% - до 1,363 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,747 млрд долл., в то время как по итогам января-апреля прошлого года дефицит платежного баланса составлял 61 млн долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

УНИАН