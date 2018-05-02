Баланс недели: МВФ приехал «познакомиться», Газпром решился на аванс, госбюджет продолжает «терять в весе»

Минувшая рабочая неделя, «растянувшаяся» всего на три дня, количеством знаковых событий, как и ожидалось, не побаловала. Информационный голод пришлось утолять сделанными заявлениями и прогнозами на ближайшее будущее, которые коснулись как сугубо политических аспектов – подписания Соглашения об Ассоциации с ЕС, так и экономических – авансовых платежей по газовому транзиту и бюджетного дотирования НАК «Нафтогаз Украины».

Следующая остановка – Вильнюс

Украина выполнит все взятые на себя обязательства для подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре текущего года. Об этом заявил в начале недели премьер-министр Украины Николай Азаров. Он принял участие в заседании Совета по сотрудничеству Украина-ЕС в Люксембурге, которое, по сути, стало последним своего рода мероприятием перед историческим ноябрьским саммитом «Восточное партнерство» в Вильнюсе.

«Я думаю, что самое главное, что есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении. И Украина демонстрирует достаточно серьезное продвижение в этой области», - сказал Азаров, добавив, что работы предстоит, понятно, много, но уже достигнутые показатели социально-экономической стабильности вселяют уверенность в выполнимости предстоящих реформ.

Перечень реформ все тот же: государственные гарантии на реализацию крупных инвестиционных проектов, дерегулирование и упрощение условий ведения бизнеса в Украине. Новинкой стало, пожалуй, лишь озвученное именно премьером стремление обустроить в Украине европейский энергетический хаб, идея возникла еще на «круглом столе» в Брюсселе в мае текущего года. Азаров поручил вице-премьеру Юрию Бойко проработать концептуальные основы проекта, который, как ожидается, представят и обсудят на европейском уровне в сентябре.

Впрочем, наиболее показательным моментом заседания Совета стал тот факт, что европейцы впервые не активничали по поводу обязательного освобождения Юлии Тимошенко. Тема обсуждалась, но не носила «судьбоносного» характера. А визави украинского премьера - премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, преисполненный оптимизма украинского коллеги, и вовсе открыто поддержал подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, не увидев при этом конфликтных подходов между ЕС и Таможенным союзом. Юнкер объяснил свою лояльность просто: «Украина в силу своих исторических, экономических и других причин должна сотрудничать с обоими объединениями». Азаров тут же отметил «конструктив» позиции собеседника.

Еще одной ключевой новостью Люксембурга стало сообщение от главы Минэнерго Эдуарда Ставицкого. Он заявил, что реверсом газа из Европы, в частности из Венгрии, занимается компания ВЕТЭК Сергея Курченко. Причем занимается уже месяц – с мая. Правда, подтвердить эту информацию (или опровергнуть) у венгерской стороны УНИАН не удалось: на момент написания материала ответ на официальный запрос из Будапешта не поступал.

И еще немного о газе. Российский газовый монополист «Газпром» решил предоставить «Нафтогазу» авансовый платеж в 1 млрд долл. за транзит газа для его закачки в подземные хранилища. Делает это «Газпром» не первый год, переживая о выполнении своих обязательств перед Европой не сорвать поставки. Как сообщили УНИАН в управлении информации Российского газового общества, общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долл.

Кстати, решение «Газпрома» совпало во времени с очень показательным шагом Украины – НКРЭ повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах в 2,57 раза - до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м, на закачку и отбор газа более чем в 4 раза – до 32,9 грн за 1 тыс. куб. м.

Договорились договариваться

Ожидаемым событием минувшей недели также стал ознакомительный визит нового главы миссии Международного валютного фонда в Украину. Николай Георгиев, назначенный на свой пост 4 июня, приехал в Украину на день раньше положенного и тут же провел переговоры с первым вице-премьер-министром Сергеем Арбузовым. Стороны договорились продолжить диалог по новой программе сотрудничества. Днем позже этот же тезис озвучил и глава правительства Николай Азаров, также поговоривший с Георгиевым и сделавший акцент на финансовой дисциплинированности Украины, которая вовремя и в полном объеме платит по своим долгам. Вот только в МВФ этого как раз никто никогда не оспаривал. В Фонде куда ревностнее относятся к выполнению ранее озвученных условий возможного кредитования – сокращение дефицита бюджета и финансовое оздоровление «Нафтогаза». И вот тут-то Украине хвастать нечем.

Посчитали – прослезились

Министерство энергетики и угольной промышленности на прошедшей неделе предложило утвердить дотации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 2013 год в размере 32,2 млрд грн. Во что это выльется? В выпуск облигаций госзайма на 8 млрд грн, и в 24,2 млрд грн ассигнований, которые заложат в бюджет при его ближайшем пересмотре. К чему это приведет? Определенно к росту государственного долга, который в мае (и это тоже стало известно на прошедшей неделе), неожиданно сократился на 656 млн долл., или на 0,95%, - до 68,579 млрд долл. Как долго радость продлится? Вероятно, до следующего обнародования долговой статистики.

Дальше - больше. Свежая статистика Минфина утверждает: дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с январем-маем 2012 года, вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Общий фонд государственного бюджета за отчетный период выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года. Если принять во внимание цифры падения промроизводства за май, то макроэкономический пазл, понятно, складывается. Но кому от этого легче?..

Уж точно не рядовым украинцам, которые в мае в среднем по стране стали зарабатывать аж на 20 грн больше против апреля – 3523 грн. Причем Госстат на текущей неделе обнародовал статистику, согласно которой зарплаты выше среднего в Украине платят только в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Не исключено, правда, что платят лишь на бумаге. Донецкая и Киевская области, по той же статистике, остаются рекордсменами по зарплатным долгам - 189,2 млн грн и 142,7 млн грн, соответственно, при общем показателе задолженности в 1,044 млрд грн.

Олеся Сафронова (УНИАН)