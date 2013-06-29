Украина и Турция готовятся к заседанию Стратегического совета высокого уровня

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Украины Леонид Кожара обсудил со своим турецким коллегой Ахметом Давутоглу вопросы подготовки очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под совместным председательством Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом шла речь во время второго заседания двусторонней Группы стратегического планирования, которое состоялось под совместным председательством министров иностранных дел двух стран в Анкаре.

Министры договорились подготовить к подписанию План действий двустороннего сотрудничества на 2014-2015 годы, а также ряд других украинско-турецких документов.

Кроме того, планируется провести очередные заседания ряда совместных институционных механизмов, которые должны подготовить повестку дня заседания Стратегического совета.

Также участники заседания обсудили весь спектр вопросов украинско-турецкого стратегического партнерства, в частности, перспективы развития взаимодействия в таких сферах, как политический диалог, развитие договорно-правовой базы двусторонних отношений, торгово-экономические взаимоотношения, сотрудничество в областях обороны, энергетики, транспорта и консульских отношений, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере.

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