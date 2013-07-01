Анонс на 1 июля

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция на тему: "Как ВТО влияет на стоимость продуктов в Украине?". Участники: Владимир Лапа, ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса, Олег Нивьевский, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций, Юрий Воскобойник, начальник отдела ценообразования Института аграрной экономики.

* 14-00 - в УНИАН состоится круглый стол на тему: «К каким последствиям может привести повышение акцизов на пиво?». В мае 2013 года 36 народных депутатов направили обращение к Президенту и Премьер-министру Украины, в котором парламентарии просили их способствовать принятию пакета законопроектов № 2875, 2876 и 2880, предусматривающих повышение втрое акциза на пиво, и направлению средств на финансирование мер здравоохранения, в частности, на завершение строительства детской больницы «Охматдет». В ходе круглого стола будут рассмотрены вопросы: нужно ли приравнивать пиво к алкогольным напиткам; существуют ли основания для повышения акцизного сбора на пиво; выдержит ли отрасль такие нововведения и могут ли вырученные средства дойти до детской клиники «Охматдет». В обсуждении примут участие: народный депутат Украины, автор законопроекта Андрей Пышный; исполнительный директор Ассоциации производителей пива и безалкогольных напитков «Укрпиво» Игорь Товкач, заслуженный экономист Украины, председатель Конгресса частных работодателей Олег Ивченко, член попечительского совета больницы "Охматдет" Анна Гопко; народные депутаты - авторы законопроекта о повышении акциза на пиво; представители крупнейших украинских пивоваренных компаний, члены опекунского совета детской клиники «Охматдет», профильные эксперты (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Глава КГГА Александр Попов посетит Опытно-производственное предприятие «Контакт» Украинского общества глухих.

* Состоится 317 заседание Украинского клуба на тему: "Украина в контексте следующих выборов (президентских, парламентских). Где на самом деле проходит водораздел между электоратом ПР-КПУ и их оппонентов?". Ведущий - председатель правления Украинского клуба Роман Кухарук. Докладчик - эксперт Украинского клуба Лесь Качковский. Организаторы: Общественная Конституционный Совет, общество "Украинский клуб", Центр "Свобода слова", Институт украинской политики, ИА «Нация», Украинская политическая группа.

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